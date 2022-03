Gestern Abend schritten die Stars über den Red Carpet der Oscars 2022. Neben der berühmten Preisverleihung interessiert uns natürlich vor allem eines: Die Looks der Stars. Die schönsten und auffälligsten Outfits haben wir hier für euch zusammengestellt.

Hier könnt ihr euch von den besten Looks überzeugen lassen.

Die schönsten Looks bei den Oscars 2022

Es ist die Nacht der Nächte in Hollywood. Das gilt auch für die Looks auf dem Red Carpet. Dieses Jahr mangelte es den Stars auf jeden Fall nicht an Glamour und Eleganz.

Zendaya

Stilikone Zendaya weiß einfach, wie man das Herz jeder Fashionista höher schlagen lässt. In einem mit Pailletten übersätem Maxirock mit Schleppe in Kombo mit weißer Bluse von Valentino Haute Couture begeistert sie ihre Fans wieder einmal. Manch einer hätte sich vielleicht mehr modischen Mut bei Zendaya erwartet. Doch die Schlichtheit ihres Looks überzeugt trotzdem. Manchmal ist weniger wirklich mehr.

Bild: Mike Coppola / Getty Images Entertainment

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet zeigt tiefes Dekolleté. Bei der Oscarverleihung schritt er ohne Hemd und in einem unverschlossenen Glitzerjackett mit Spitzendetails von Louis Vuitton über den roten Teppich. Wieder einmal bricht der junge Schauspieler die ungeschriebenen Red Carpet Rules seiner männlichen Kollegen. Denn vom klassischen Smoking hat er sich schon lange verabschiedet. Und wer den Look nachkaufen möchte, sollte in der Frauenabteilung von Louis Vuitton nachsehen!

Bild: David Livingston / Getty Images Entertainment

Serena Williams

Wie toll sieht bitte Tennis-Star Serena Williams in der pinken und leicht transparenten Plissee-Robe von Gucci aus?! Und kombiniert mit den schwarzen Spitzenhandschuhen finden wir den Look einfach nur mega. Der Schnitt mit Dekolleté und Beinschlitz bringt ihre athletische Figur perfekt zur Geltung. Wir sind hin und weg!

Bild: Mike Coppola / Getty Images Entertainment

Emilia Jones

Natürlich darf 2022 ein bisschen Y2k-Flair auf dem Red Carpet nicht fehlen. Importiert aus den 2000ern, bringt Emilia Jones den „Cut-Out“-Trend auf moderne und stilvolle Art auf den Red Carpet. In einem goldfunkelnden Neckholderkleid von Dolce und Gabbana verschlägt die Schauspielerin jedem den Atem.

Bild: Momodu Mansaray / Getty Images Entertainment

Meghan Thee Stallion

Die Rapperin bringt ihre schönen Kurven in einem blauen Kleid mit silbernen Highlights gekonnt zur Geltung. Dazu vollendet sie den Look mit Silberschmuck in Form von Armbändern, Ringen und Ohrringen mit hellblauen Details.

Bild: Mike Coppola / Getty Images Entertainment

Billie Eilish

Der Popstar erschien in einem All-Black-Look von oben bis unten und bleibt ihrem Stil einfach treu. Wir lieben es! In ihrem Volant-Kleid von Gucci, welches sie mit schwarzen Plateau-Boots kombiniert, ist sie eine echte Augenweide. Die Frisur dazu: Ein Traum!