Da konnte sich ein Zoo-Besucher vor lauter Cuteness nicht zurückhalten und schnappte sich vergangenen Samstag kurzerhand ein Pinguin-Jungtier aus dem Zoo in Salzburg.

Vier Tage lang fehlte jegliche Spur von dem jungen Brillenpinguin. Jetzt ist das Tier zum Glück wieder aufgetaucht. Die Polizei sucht nun nach dem Dieb.

Zoo Salzburg: Entführter Pinguin wieder zurück

Seit Samstag fehlte von einem Brillenpinguin-Jungtier im Zoo Salzburg jede Spur. Verzweifelt hatten Tierpfleger den Pinguin überall gesucht, doch der Vogel war nirgends zu finden. Anfänglich glaubte der Zoo sogar, er sei einem Raubtier zum Opfer gefallen und gefressen worden. Da es allerdings keine Tierspuren gab, konnte dieser Verdacht nicht bestätigt werden, so die Polizei.

Am Donnerstag dann die große Überraschung: Die Polizei erhielt einen Anruf, dass ein Pinguin am Fürstenweg in der Stadt Salzburg spazieren soll. Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie das Tier tatsächlich alleine am Fuß- und Radweg. Der junge Pinguin war zwar etwas abgemagert, er konnte aber unverletzt wieder zu seiner Kolonie zurückgebracht werden.

Zoo erstattete Anzeige gegen Unbekannt

Ein bislang unbekannter Täter soll den jungen Brillenpinguin am 10. Oktober zwischen 8 und 16 Uhr aus dem Zoo Salzburg geklaut haben. Wie genau das Tier entwendet wurde, ist noch unklar. Der Zoo hat mittlerweile Anzeige erstattet. Jetzt laufen die Ermittlungen.