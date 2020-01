Das stellt unsere Welt auf den Kopf: Schützen sind eigentlich Skorpione oder “Schlangenträger”, manche Steinböcke sind in Wahrheit Schützen. Lies hier dein richtiges Sternzeichen nach!

Haben wir alle ein anderes Sternzeichen, als wir immer gedacht haben?

Überraschende Neuigkeiten für all jene, die hin und wieder ihr Horoskop checken, bevor sie in den Tag starten. Und auch alle typischen Fische, Schützen, Widder und Co., die ihre “Großzügigkeit”, “Neugierde” oder “Freiheitsdrang” gerne mal ihrem Sternzeichen zuschreiben, sollten jetzt ganz stark sein. Denn die meisten von uns (86 Prozent) haben ihr ganzes Leben lang mit einem Irrtum gelebt. Diese Erkenntnis wurde vor kurzem in der Sendung Stargazing Live der britischen TV-Anstalt BBC präsentiert.

Sternzeichen würden vor über 2000 Jahren ausgeklügelt – dabei wurde den Menschen ein Sternenbild zugeteilt, abhängig vom Stand der Sonne im Moment der Geburt. Das heißt, in jedem Jahr steht die Sonne am Geburtstag exakt am gleichen Ort wie zum Zeitpunkt der Geburt.

Es gibt jetzt 13 Sternzeichen – neu: der “Schlangenträger”

Theoretisch sollte dies so sein – denn genau hier liegt die Ursache für die veränderten Sternzeichen.

Ein astronomisches Phänomen – die sogenannte “Präzessionsbewegung” ist schuld. Sie hat nämlich zur Folge, dass sich der Lauf der Erde verändert und die ursprünglich definierten Sternzeichen-Termine nicht mehr mit dem Stand der Sonne zusammenpassen.

Daraus ergeben sich “korrigierte” Daten – und völlig neue Sternzeichen-Zeiträume. Auch ein 13. Zeichen kommt hinzu – der “Schlangenträger” soll Eigenschaften von Schütze und Skorpion haben. Kurios: Skorpione werden nur noch an sechs Tagen im Jahr geboren, Jungfrauen sogar an 44.

Hier kannst du nachschauen, welches dein richtiges Sternzeichen ist