Jahrzehnte lang sind Ben Affleck und Matt Damon schon befreundet. Sie sind durch dick und dünn gegangen, sind gemeinsam vor und hinter der Kamera gestanden, haben Preise abgeräumt und wilde Partys gefeiert. Ein Filmkuss in ihrem neuen Streifen “The Last Duel” hätte ihre Freundschaft besiegeln sollen. Doch dann kam alles ganz anders.

Denn die Kussszene wurde aus dem Film gestrichen.

Filmkuss zwischen Ben Affleck und Matt Damon gestrichen

Sie gelten als DAS Freundespaar in Hollywood: Ben Affleck und Matt Damon. Denn die beiden Schauspieler kennen sich schon seit ihrer Kindheit und sind Seite an Seite zu Weltstars geworden. Das vertraute Verhältnis soll den beiden auch dabei geholfen haben, am Boden zu bleiben. Immerhin konnten sie für ihre Leistungen bereits zahlreiche Preise abräumen.

Ihr neuesten Gemeinschaftsprojekt: Der Film “The Last Duel”, den die beiden nicht nur gemeinsam geschrieben, sondern auch darin gespielt haben. Und dafür haben sich die beiden auch etwas ganz Besonders einfallen lassen. Man könnte fast sagen, um ihre langjährige Freundschaft zu krönen. Denn sie haben eine Szene geschrieben, in der Matts Figur die von Ben küsst. Doch der Filmkuss hat es nie in den fertigen Streifen geschafft.

Darum gab es keine Kussszene

Mal ehrlich: Wir hätten zu gerne gesehen, wie sich die zwei Hollywood-Hotties küssen. Doch Regisseur Ridley Scott (“Der Marsianer”) hat kurzerhand beschlossen, uns hier einen Strich durch die Rechnung zu machen, in dem er die Kussszene komplett aus dem Skript streicht und sie niemals gedreht wurde. Stattdessen kniet Matts Charakter nun vor jenem von Ben Affleck.

“Ganz genauso ist es auch im wahren Leben”, scherzt Affleck gegenüber Entertainment Tonight. “Ich muss tatsächlich vor ihm niederknien“, fügt Damon noch hinzu. “Seit er begonnen hat, bei Filmen Regie zu führen, muss ich auf diese Weise sein Haus betreten”, lacht der Schauspieler.

Doch warum hat der Regisseur die Szene jetzt gestrichen? “Ridley dachte, es wäre eine zu große Ablenkung. Und seine Instinkte sind ziemlich gut”, verrät Ben Affleck. Denn in dem Film würden sich die beiden Charakteren bis aufs Blut hassen, wie Matt Damon noch hinzufügt. Hätten sie sich also geküsst, würde das für die Zuseher nur jede Menge Fragen aufwerfen. “Das wäre unser erster Filmkuss gewesen“, so Matt. “Dermuss jetzt wohl noch etwas warten”, ergänzt sein BFF Ben.

In dem historischen Drama, das auf wahren Begebenheiten basiert, spielt Matt Damon die Rolle von Jean de Carrouges, ein französischer Ritter im Hundertjährigen Krieg. Ben Affleck schlüpft in die Rolle des französischen Edelmannes Count Pierre d’Alençon. Am 15. Oktober feiert “The Last Duell” Premiere.