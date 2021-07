Die Corona-Zahlen in Österreich steigen. Deshalb kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Donnerstag (15. Juli) weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen an. Den “Grünen Pass” gibt es erst nach der zweiten Teilimpfung, bei einem Clubbesuch gilt künftig die 2-G-Regel.

Auch die Registrierungspflicht in der Gastronomie bleibt weiterhin aufrecht.

Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Österreich ab 22. Juli

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen stärker, als vorerst angenommen. Deshalb hat die Corona-Taskforce am Donnerstag (15. Juli) in einer Videokonferenz über weitere Verschärfungen diskutiert. Ursprünglich waren für den 22. Juli weitere Lockerungen versprochen, die jetzt wohl ausgesetzt werden.

Am Donnerstagabend erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für ihn “Anlass zur Sorge” sei. In der Sitzung der Corona-Taskforce seien verschiedene Handlungsmöglichkeiten besprochen worden, sagte Mückstein. Es sei “schnell eine Einigung” erzielt worden.

Diese Maßnahmen wurden beschlossen: