Luxemburg will seine gesamte Bevölkerung auf das neuartige Coronavirus testen. Innerhalb eines Monats müssen sich 600.000 Personen dem Test unterziehen.

Rund 40 Millionen Euro soll das Vorhaben des Landes kosten.

Luxemburg will flächendeckend testen

In Luxemburg gibt es derzeit knapp 3.700 Corona-Infizierte, 88 davon starben. Jetzt will das Großherzogtum seine gesamte Bevölkerung, also 600.000 Personen auf Covid-19 testen. Daher will man innerhalb eines Monats täglich rund 22.000 Tests durchführen.

Den Anfang machen Studenten und Dozenten, da die Hochschulen kommenden Montag wieder öffnen. Die betroffenen Personen sollen bereits ein Schreiben erhalten haben und sind aufgefordert, sich so schnell wie möglich in ein Testzentrum zu begeben. 17 gibt es davon insgesamt im ganzen Land.

“Lassen Sie sich testen”

Der Leiter des Test-Programms, Ulf Nehrbass appelliert an die Bevölkerung: “Lassen Sie sich testen, das ist ein sehr wichtiger Beitrag, damit Sie in den kommenden Wochen und Monaten ein freieres Leben führen können.” Und auch die Menschen aus dem Ausland, die täglich nach Luxemburg kommen, um zu arbeiten, sollen sich auf das Coronavirus testen lassen. Betreffen würde das rund 200.000 Personen.

Luxemburg sei das Land, mit den am meisten durchgeführten Coronatests und das “bei weitem”, so Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Zudem hat jeder einzelne Bewohner des Großfürstentums bereits fünf chirurgische Schutzmasken erhalten. Den Rest der Hygiene-Ausrüstung haben die Unternehmen im Land erhalten.