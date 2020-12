Weihnachtsfotos gehören einfach zu einem guten Fest dazu. Das wissen auch die Stars. Denn sie posten zuckersüße Weihnachtsgrüße auf Instagram.

Das sind unsere Weihnachts-Favoriten:

Justin Bieber

Nachdem es gerade erst Gerüchte gegeben hatte, dass Justin Bieber und Hailey ein Kind erwarten, postete der Sänger einen zuckersüßen Schnappschuss vor dem Weihnachtsbaum auf Instagram. Vollkommen egal, ob mit Baby oder ohne – die beiden Verliebten bringen ihr Weihnachtsfest zum Strahlen.

Heidi Klum

Heidi Klum feiert Weihnachten ganz im Sinne der Familie. Denn sie postete eines der süßesten Weihnachtsfotos überhaupt auf Instagram. Und zwar mit ihren Kindern und Ehemann Tom. Was hier besonders auffällt: Die zahlreichen Geschenke. Da war wohl jemand besonders brav in diesem Jahr.

Khloe Kardashian

Auch Khloe Kardashian erfreut ihre Fans mit einem der zuckersüßesten Weihnachtsfotos überhaupt. Mit ihrer Tochter True posiert sie vor einem Christbaum und strahlt über beide Ohren. Das kann man sogar durch die dicke Maske erkennen.

Elton John

Elton John und seiner Familie war ein normales Weihnachtsfoto wohl einfach zu langweilig. Mit einem süßen Video zeigt er, wie er und seine Familie sich in Weihnachtsstimmung bringen. Mit lustigen Kostümen und viel Kitsch wünscht Elton seinen Fans Frohe Weihnachten.

Mariah Carey

Mariah Carey ist wohl die Königin der Weihnacht. Denn mit ihrem Song “All I Want For Christmas Is You” bringt sie die richtige Stimmung in unsere Wohnzimmer. Auch auf Instagram postet die Sängerin ein wirklich süßes Weihnachtsfoto: Mit ihren Kindern Moroccan und Monroe posiert sie in einem bequemen Schlafanzug vor dem Christbaum. Was der Weihnachtsmann ihnen wohl gebracht hat?

