Ein Swiftie, wie sich die Superfans von Taylor Swift nennen, wollte offenbar anderen Swifties einen großen Gefallen tun. Denn die Person bot ihre getragenen Kontaktlinsen, mit denen sie eines der Konzerte der „Eras Tour“ der Sängerin besucht hat, zum Verkauf an.

Dafür verlangte sie schlappe 10.000 Dollar.

Fan von Taylor Swift bietet getragene Kontaktlinsen zum Verkauf an

Es gibt Fans, die ihrem Idol nacheifern und ein Konzert nach dem anderen besuchen und dann gibt es jene, die, nachdem sie ihren Lieblingsstar live und in Farbe gesehen haben, ihre getragenen Kontaktlinsen zum Verkauf anbieten. Schließlich haben die Linsen ja etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben – nämlich Taylor Swift. Genau das hat eine Person aus den USA jetzt auch gemacht. Denn nachdem sie den Popstar auf ihrer Eras-Tour gesehen hat, beschloss sie, ihre Linsen für sehr viel Geld zu verkaufen.

Auf der Plattform Depop bot der Fan die Sehhilfen für satte 10.000 Dollar an, „gebraucht, aber in einem sehr guten Zustand“. Neben dem Foto der verschrumpelten Kontaktlinsen steht, an Taylor adressiert: „So ein treuer Fan bin ich dir!“. Mittlerweile ist das Angebot wieder offline, doch ein Screenshot davon kursiert immer noch im Netz.

„Hätte ich keine Konzerttickets bekommen, hätte ich die Kontaktlinsen gekauft“

Die Twitter-Community reagiert mit gemischten Gefühlen. Einige können nicht glauben, dass jemand tatsächlich so etwas macht. „Das ist lächerlich“, schreibt eine Person. „Jetzt habe ich wirklich alles gesehen“, meint eine andere. Ein weiterer User ärgert sich, dass er diese Idee nicht auch gehabt hat. „Warum bin ich nicht auf so etwas gekommen?“. Offenbar sind Fans von Taylor Swift wirklich sehr engagiert, denn eine weitere Person stellt fest: „Das wäre nicht die erste absurde Sache, die das Fandom getan hat.“

Ein Swiftie himself nennt die Situation „aus der Kontrolle geraten“. Aber: „Ich liebe uns dafür!“. Wie ein anderer Twitter-User schreibt, ist er sich sicher, dass einige Hardcore-Fans auf dieses hohe Geldgebot einsteigen würden, denn viele würden einfach alles tun, um ihrem Idol so nah wie möglich zu kommen. Damit sollte er auch Recht behalten. Denn wie auf Twitter ebenfalls zu lesen, wären Fans wirklich bereit dazu, Geld dafür auszugeben. „Weißt du was? Wenn ich keine Konzerttickets bekommen hätte, hätte ich sie gekauft“, ist auf dem Sozialen Netzwerk zu lesen. „Wenn ich das Geld hätte, würde ich es kaufen“, stimmt eine weitere Person zu.

Einen vollkommen anderen Zugang findet folgender User, der die Kontaktlinsen einfach um einiges billiger zum Verkauf anbieten würde: „Ich denke, jemand würde sie tatsächlich kaufen, wenn der Preis viel vernünftiger wäre und es Beweise gäbe, dass der Verkäufer tatsächlich das Konzert besucht hätte. Ein angemessener Preis wären etwa 45 Dollar“.

Würdet ihr so viel Geld für ein Fan-Item ausgeben? Ja, wenn ich ein großer Fan bin, dann schon! Never.

