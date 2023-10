In vielen Menschen schlummern versteckte Talente, die es einfach nie an die Oberfläche schaffen, weil ihnen dazu der Mut fehlt. Damit ist jetzt aber Schluss! Denn der Oktober ist dazu da, dass einige Tierkreiszeichen endlich über ihre Grenzen gehen und es schaffen, aus sich herauszukommen.

Vor allem folgende drei Sternzeichen schaffen den Schritt in diesem Monat noch.

Krebs

Krebse neigen dazu, viel zu oft an sich selbst zu zweifeln. Dadurch stehen sie sich oft selbst im Weg und kommen im Leben nur sehr langsam voran. Doch der Oktober verspricht Besserung! Denn langsam aber sicher erkennt das Tierkreiszeichen, welch große Talente in ihm stecken. Der Krebs findet Vertrauen zu sich selbst und weiß nun auch, dass er sich auf sein Können verlassen kann. So verbringt er den Rest des Jahres mit einem großen Selbstbewusstseins-Boost, der ihm so einige wichtige Türen öffnet.

Schütze

Schützen nehmen gerne die Position von Beobachtern ein. Deshalb verhalten sie sich in Gruppen oft ruhig, hören zu und versuchen, die Situationen einzuordnen und zu analysieren. Dabei wirken sie auf andere oft sehr schüchtern. Dazu kommt, dass sie nur sehr selten den ersten Schritt wagen. Diesen Herbst ändert sich das aber! Denn das Sternzeichen spürt plötzlich eine starke Energie, die dazu führt, dass es plötzlich von selbst auf andere Menschen zugeht. Dadurch fühlt sich der Schütze gestärkt, selbstbewusst und weiß, dass er es von nun an schaffen kann, aus sich herauszukommen.

Steinbock

Steinböcken fällt es oft schwer, aus sich herauszukommen und klar zu äußern, was sie wollen. Das liegt zum einen daran, dass sie Konflikte vermeiden und anderen weitestgehend gefallen wollen. Langfristig gesehen schaden sie sich damit allerdings nur. Denn anstatt das zu machen, was sie wirklich wollen, stecken sie andauernd nur zurück. Höchste Zeit, dass sich das ändert! Der Oktober ist genau der richtige Monat, um diese Veränderung in Angriff zu nehmen und über seine eigenen Grenzen zu gehen. Auch wenn es anfangs schwer ist, wird es dem Sternzeichen zunehmend leichter fallen.