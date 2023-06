Eine neue Verfilmung über die Lovestory von Elvis und Priscilla Presley steht in den Startlöchern. Star-Regisseurin Sofia Coppola verfilmt mit „Priscilla“ die Memoiren der damaligen Frau des „King of Rock ’n’n Rolls“. Ein erster Trailer gibt jetzt Einblicke in das Biopic.

Die genaue Storyline und welche Stars im Film mit dabei sind, verraten wir euch hier.

„Priscilla“: Alles, was wir über das Presley-Biopic wissen

US-Regisseurin Sofia Coppola wird die Liebesgeschichte von Elvis und Priscilla Presley neu verfilmen. Das Biopic, aus Sicht von Priscilla, zeigt die junge Frau, als sie den Musiker in ihren Teenager-Jahren kennenlernte. Im Oktober soll der Film bereits in den Kinos starten. In die Rolle der Priscilla Presley schlüpft Schauspielerin Cailee Spaeny, die aus Serien wie „Mare of Easttown“ und „The First Lady“ bekannt ist. Der „King of Rock ’n‘ Roll“ wird von „Euphoria“-Star Jacob Elordi gespielt.

Als Vorlage für den Film dienen die Memoiren „Elvis and Me“, die 1985 von der heute 78-jährigen Priscilla Presley veröffentlicht wurden. Darin schildert sie die Beziehung zu Elvis aus ihrer Sicht – vom Kennenlernen über ihre Beziehung bis hin zur Ehe. Die Schauspielerin („Dallas“, „Die nackte Kanone“) war von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet. Während ihrer Ehe kam Tochter Lisa Marie Presley zur Welt, die 2023 tragischerweise im Alter von 54 Jahren gestorben ist.

Den ersten Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Erste Begegnung mit 14 Jahren

Mit gerade einmal 14 Jahren erlebte die damalige Priscilla Beaulieu eine schicksalhafte Begegnung mit Elvis. 1959 war dieser in der deutschen Stadt Hessen stationiert. Sie war am selben Ort, weil sie ihren Stiefvater, Luftwaffenoffizier Paul Beaulieu, bei einem Außeneinsatz begleitete. Es funkte heftig zwischen den beiden, doch Priscilla war noch zu jung, um zu heiraten und musste erst noch die Schule fertig machen.

Als sie schließlich im Jahr 1967 volljährig wurde, heiraten Elvis und Priscilla in Las Vegas. Wenige Monate später wurde dann auch schon ihr erstes und einziges gemeinsames Kind Lisa Marie geboren. 1973 ließen sich Elvis und Priscilla wieder scheiden, haben aber beide kein weiteres Mal geheiratet.

Oscar-Preisträgerin als Regisseurin

Sofia Coppola, die 2004 für ihren Spielfilm „Lost in Translation“ einen Oscar für das beste Originaldrehbuch erhielt, nimmt sich dieser herzzerreißenden Lovestory nun an. Der Trailer zeigt, wie sich das Leben von Priscilla und Elvis ändert, je bekannter der Musiker wird. Das Publikum bekommt außerdem einen Einblick, welche Gedanken der jungen Frau durch den Kopf gehen und wie sie mit all dem Druck und dem Rummel rund um ihren Ehemann zurechtkommt.

Zuletzt sah man eine Verfilmung über Elvis Presley von Baz Luhrmann, mit Austin Butler und Olivia DeJonge in den Hauptrollen. Das musikalische Drama „Elvis“ wurde zweimal für einen Golden Globe und dreimal für den Oscar nominiert. Am Ende durfte sich Butler über einen Golden Globe für seine schauspielerische Leistung freuen.