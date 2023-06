Neben dem Jeans-Maxirock und dem Hemd gibt es noch ein besonderes Denim Teil, dass diesen Sommer unbedingt in unsere Garderobe gehört: die Jeans-Shorts. Die zeigt sich 2023 in einer lässigen XL-Verwaschung und Cut-Off-Stil. Wir haben für euch 4 coole Stylingvarianten zum Nachshoppen.

Trendsetter Jorts (Jeans und Shorts) sind jetzt unser absoluter Fashion-Darling

Und hier sind unsere 4 Outfit-Inspirationen

Diesen Sommer haben wir unser Herz eindeutig an Denim verloren. Wir tragen Denim-Allover, Denim-Maxiröcke, Denim-Hemden und unser neuester Crush: Denim-Shorts. Ja genau jene, die wir in unseren Teenager-Jahren rauf und runter getragen haben. Und 2023 darf das gute Stück mit der richtigen Kombi sogar ins Office. Wir haben für euch 4 tolle Looks nachgestylt.

1. Denim Allover von Emile Sindlev

Jeans-Shorts mit Tank-Top ist die wohl lässigste Sommer-Ästhetik. Mit einem passendem Denim-Hemd darüber wird der Look schnell abgestimmter. Und die Pumps dazu machen das Outfit sogar Office tauglich. Wer es etwas lässiger mag, tauscht die Heels in derbe Cowboy-Boots.

2. Street-Style von Sofia Choelo

Lässig durch die City streifen wir am liebsten mit einem Hoodie als Kombipartner. Ein farblich abgestimmtes Cap schützt uns vor der Sonne und die lässigen Trekking-Sneaker vor Blasen. Da fehlt zum Komplett-Look nur noch der Coffe-To-Go.

3. Office-Look von Nazife Özcan

Wir kombinieren unser Lieblingsteil einfach mit allem, was sich in unserem Kleiderschrank befindet. Selbst das klassische Office-Hemd und die braven Ballerinas haben mit den Denim Shorts die Chance ganz lässig rüber zu kommen. Beim Office Look solltet ihr das Hemd unbedingt wie Nazife Özcan in die Hose stecken. Ein farblich abgestimmter Gürtel ist zur eleganten Umsetzung die richtige Wahl. Lässig aufgeknöpft könnt ihr darunter noch ein Tank-Top oder einen Body tragen. Natürlich passt auch ein XL-Blazer on top.

4. Oversized von Alicia Roddy

Eine weitere lässige Langzeit-Romanze ist jene zwischen College-Jacke und Denim. Ein edles Upgrade bekommt die Kombi mit Loafern und Edeltasche. Fashion Model und Influencerin Alicia Roddy schafft es wie immer lässige Xl-Basic-Pieces mit eleganten Stücken zu mixen.