Da mussten wir wohl alle irgendwann mal durch: Wenn es ums erste Mal geht, dann spricht man darüber nicht sonderlich gerne mit seinen Eltern. Da geht es auch Serienstars wie Maya Hawke nicht anders. Die „Stranger Things“-Darstellerin verriet jetzt in einem Interview, mit welcher Lüge sie ihre Entjungferung gegenüber ihrem Papa, Hollywoodstar Ethan Hawke, verheimlicht hat.

Die Reaktion von Ethan: Nicht unbedingt positiv …

So hat Maya Hawke ihr erstes Mal verheimlicht

Wer sich immer schon mal gefragt hat, wie es ist, mit berühmten Eltern aufzuwachsen: gar nicht mal so anders, als bei Normalos. Das bestätigt jetzt auch „Stranger Things“-Star Maya Hawke. In einem Interview bei „Watch What Happens Live“ verriet sie jetzt, wie sie ihr erstes Mal gegenüber ihrem berühmten Vater, Ethan Hawke, verheimlicht hat.

Wie Maya Talkshow-Host Andy Cohen ganz offen erzählt, hat sie sich in ihren Teenie-Jahren mit einer Notlüge ganz schönen Ärger eingehandelt. „Oh, ich habe gelogen, als ich sagte, dass ich zur Therapie gehe, und in Wirklichkeit bin ich losgezogen, um meine Jungfräulichkeit zu verlieren“, gesteht die heute 24-Jährige. Wie alt sie damals genau war und um welche Person es sich handelte, mit der Maya ihr erstes Mal hatte, behielt sie jedoch für sich. „Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe, aber es ist die Wahrheit“, so Maya. Die Folgen ihrer Aktion ließen nicht lange auf sich warten.

Papa Ethan Hawke war richtig wütend

Als schließlich doch irgendwann ans Licht kam, dass Maya gar nicht bei der Therapie war, reagierte Papa Ethan gar nicht mal so cool. Er sei „sehr, sehr wütend“ gewesen, wie sie schildert. Doch auch wenn er damals nicht herausgefunden hat, wo seine Tochter wirklich war, zeigte er sich nicht sonderlich erfreut über das Verhalten von Maya: „Er hat mir das Leben schwer gemacht“, so die „Stranger Things“-Darstellerin. „Er hat gefragt: Wo warst du? Wo bist du hingegangen?“.

Mit ihrer Reaktion hatte Maya dann jedenfalls die Lacher auf ihrer Seite: „Wie soll ich Geheimnisse haben, wenn ich nicht lügen darf?'“. Good Point! Andy Cohen witzelte daraufhin, dass ihr Spruch so gut war, dass er einen eigenen Autoaufkleber verdient hätte. Und selbst Papa Ethan musste sich nach diesem cleveren Sager geschlagen geben. „Verdammt, das war wirklich gut“, habe er damals laut Maya zu ihr gesagt.