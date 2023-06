Schon seit über einem Jahr ist Laura Müller auf der Erotik-Plattform Onlyfans unterwegs. Dort bekommen User:innen auch immer wieder schlüpfrige Aufnahmen von Michael Wendlers Ehefrau zu sehen. Nun erweitert die 22-Jährige aber ihr Angebot.

Treue Fans können jetzt offenbar auch getragene Unterwäsche von der Influencerin kaufen.

Laura Müller: Fans können getragenes Dessous-Set kaufen

Aktuell ist Laura hochschwanger. Sie erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Michael Wendler. Doch die Schwangerschaft ist offenbar kein Grund für sie, um auf der Plattform Onlyfans kürzerzutreten. Nun hat die Influencerin ihr Angebot sogar noch erweitert. Treue Fans können jetzt getragene Unterwäsche von der 22-Jährige ergattern.

Wie nun Bild berichtet, haben einige User:innen eine private Nachricht auf der Erotikplattform mit dem pikanten Angebot erhalten. In der DM, die anscheinend dem Medium vorliegt, sind eine schwarze Spitzenkorsage und ein dazu passender Tanga zu sehen. „Ich habe ein besonderes Special für meine treuesten Fans. Du bekommst von mir ein getragenes Dessous-Set persönlich signiert zu dir nach Hause geschickt.“, schreibt die Frau von Michael Wender zu dem Foto.

Das verlangt Laura für ihre Unterwäsche

Der Spaß hat natürlich auch seinen Preis. Laut Bericht, soll die 22-Jährige satte 500 US-Dollar für das getragene Spitzen-Set verlangen. Zur Erinnerung: 35 Dollar pro Monat müssen Fans bereits mindestens zahlen, um überhaupt Zugriff auf einige Fotos oder Videos zu bekommen.

Erst kürzlich kündigte Laura außerdem an, in Zukunft auch gemeinsam mit ihrem Mann blankziehen zu wollen. Für ein Extra-Sümmchen können Fans Nacktbilder von Laura UND Michael bekommen. „Sexy nackte Pärchenfotos mit Micha“, teaste Laura dazu auf Onlyfans. Wieviel diese Bilder kosten, ist nicht bekannt. Allerdings verlangt die 22-Jährige für exklusive Nacktfotos meist noch ein nettes Sümmchen extra über die „Trinkgeld“-Funktion. Man kann also davon ausgehen, dass die Nackedei-Aufnahmen des Wendlers noch etwas mehr kosten.

Onlyfans als lukratives Business

Seitdem Lauras Liebster auf Instagram gesperrt wurde und dadurch viele Werbepartner verloren hatte, ist Onlyfans, Medienberichten zufolge, nun die Haupteinnahme-Quelle des Paares. TV-Auftritte hatten Laura und Michael schon lange nicht mehr. Anfang des Jahres kündigte das Paar allerdings ihre eigene Reality-Show an. Doch aufgrund massiver Kritik wurde das TV-Projekt letztendlich gecancelt. Der Schlagersänger sorgte in der Vergangenheit mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien für Unmut bei den Fans.

Michael Wendler und Laura Müller lernten sich im Juni 2017 auf einem Stadtfest kennen. Seit Juni 2020 sind die zwei verheiratet. Laura wanderte mit dem Wendler in die USA aus, seitdem lebt das Paar zurückgezogen in Florida.