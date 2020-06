Die Stadt Wien versendete in Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer am Montag (22. Juni) knapp eine Million Gutscheine für Gastro-Betriebe an 950.000 Haushalte in Wien. Die ersten Gastro-Gutscheine sollen heute in den Postkästen der Wiener eintreffen.

Haushalte mit einer Person erhalten dabei einen Gutschein im Wert von 25 Euro. Mehrpersonen-Haushalte dürfen sich dagegen über einen 50-Euro-Gutschein freuen. Bei welchen Lokalen die Gutscheine einlösbar sind, kann man über diese Webseite einsehen.

Zudem haben alle Wiener die Möglichkeit, ihre Gutscheine an die Caritas oder die Diakonie zu spenden.

Heute ist es soweit. Insgesamt 950.000 Haushalte in Wien sollen mit einem Gastro-Gutschein ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Stadt Wien im Zuge der Corona-Krise in Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer. So will man die heimische Gastronomie nun unterstützen. Am Montag seien die knapp eine Million Gutscheine laut eines Sprechers des Finanzstadtrats Peter Hanke verschickt worden. Einzelpersonen-Haushalte erhalten dabei einen Gastro-Gutschein im Wert von 25 Euro. Bei Mehrpersonen-Haushalten sind es dagegen 50-Euro-Gutscheine. Bis Ende September sind diese gültig und können bei ausgewählten Wiener Gastronomen eingelöst werden. Die genaue Auflistung der Lokale, die sich an der Aktion beteiligen, findet ihr hier.

Gutscheine auch als Spende einlösbar

Bei den Gutscheinen gibt es allerdings Einschränkungen. Demnach muss der Kunde vor dem Bestellen mitteilen, dass er mit dem Gutschein bezahlen möchte. Zudem ist es nicht möglich, eine Rechnung mit mehreren Gutscheinen zu bezahlen. Allerdings kann pro Gast pro neuer Rechnung, ein Gutschein eingelöst werden. Der Gutschein ist für den Kellner zudem nicht als Trinkgeld verwendbar. Dieses muss der Gast separat nach Wunsch bezahlen. Alkoholische Getränke und Zigaretten dürfen mit den Gutscheinen nicht bezahlt werden. Auch die Möglichkeit, sich den Gutschein bar auszahlen zu lassen, gibt es nicht. Jedoch kann man mit dem Gutschein auch was Gutes tun. Denn sollte man ihn nicht benötigen, haben die Wiener die Möglichkeit den Gutschein an die Caritas oder die Diakonie zu spenden, die diese wiederum an Obdachlose und Flüchtlinge weitergeben.

Laut eines Sprechers des Finanzstadtrats Peter Hanke von der SPÖ seien bereits die ersten Gutscheine in den Postkästen der Wiener eingetroffen und teilweise auch schon eingelöst worden.