Foxy Eyes sind der neue Beauty-Trend schlechthin. Das Make-up löst nun offenbar die klassischen Cat Eyes ab.

Mit dieser Technik verpasst man den Augen außerdem einen natürlichen “Lifting Effekt”.

Foxy Eyes: Das ist der neueste Beauty-Trend

Bella Hadid macht es bereits vor – Foxy Eyes sind der neueste Trend in Sachen Augen-Make-up. Wer Fan der Cat Eyes ist, der wird diesen neuen Look definitiv lieben. Das Besondere daran: Nur durch das richtige Make-up verpasst man den Augen einen leichten, ganz natürlichen Lifting-Effekt. Wie der Name schon vermuten lässt, ist diese Art des Augen-Make-ups vom Fuchs inspiriert. Es soll mandelförmige, nach oben geschwungene Augen zaubern. Besonders wichtig sind vor allem die Augenbrauen, die dafür perfekt gezupft sein sollten. Dann wird mit Concealer nachgebessert.

Dahinter soll übrigens die Visagistin Erin Parson stecken, die eben auch für den Look von Bella Hadid verantwortlich ist.

So geht der Look

Wer sich den Look selbst schminken will, der braucht dafür nur etwas Übung. Im Prinzip funktioniert der Style aber relativ einfach. Für die perfekten Foxy Eyes brauchst du schwarzen Eyeliner, hellen (weiß oder beige) Kajal, braunen Lidschatten und Concealer.