Es ist Frühling und das bedeutet für viele: Zeit, um wieder mehr Sport zu treiben und den Kreislauf aus dem Winterschlaf zu holen. Wir geben zu, sich nach der Arbeit noch aufzuraffen und in die Sportkleidung zu schlüpfen, ist nicht immer ganz easy. Mit ein paar kleinen Tipps kannst du dich aber wieder so richtig motiviert und aktiv fühlen. Dein neuer Fitnesscoach? TikTok!

Gleich vorweg: Nichts geht über eine solide Playlist!

Die besten Fitness-Tipps für Anfänger, laut TikTok

TikTok hat uns dazu gebracht, mit dem Backen anzufangen. Es hat uns auch dazu verleitet, neue Dancemoves vor dem Spiegel auszuprobieren (jaaa sogar Millennials). Und jetzt könnte uns die Plattform dabei helfen, endlich eine Fitnessroutine zu entwickeln, bzw. diese auch langfristig durchzuziehen.

Viele von uns nehmen sich zu Beginn des Jahres vor, endlich mehr Sport zu treiben. Klar, es ist auch völlig okay sich nicht immer an Vorsätze zu halten. Wir sind alle nur Menschen! Aber trotzdem kann es nicht schaden, aktiv zu bleiben und sich regelmäßig zu bewegen! Und um uns den Start zu erleichtern, haben TikToker so einige hilfreiche Tipps parat. Wir haben die besten für euch gesammelt. Los geht’s:

1. Why oh why?

Wenn du mit einer neuen Trainingsroutine startest, ist es hilfreich, ein überzeugendes „Warum“ zu haben, auf das du zurückgreifen kannst – insbesondere an den Tagen, an denen du vielleicht keine Lust hast. Dabei sollte das Ziel möglichst konkret sein. Zu sagen „Ich möchte einfach fitter werden“ reicht also nicht aus. Genau wie im folgenden TikTok sollte dein Grund für das Training über das Allgemeine hinausgehen. Ein knackiger Hintern vielleicht? Oder die mentale Gesundheit unterstützen? Überleg dir gut, was du durch das Training überhaupt erreichen möchtest.

2. Die perfekte Playlist

Ja, nichts geht beim Trainieren über eine großartige Playlist. Und das wissen auch die Influencer auf TikTok. Mit der richtigen Workout-Musik in den Ohren trainierst du länger und pushst dich einfacher an deine Limits. Und tatsächlich haben auch Studien gezeigt, dass eine gute Melodie die Leistung verbessern kann, indem sie Ermüdungserscheinungen verzögert und die Trainingskapazität erhöht. Also stellt euch am besten schon vor dem Training eine motivierende Playlist zusammen. Inspiration gefällig? Unter dem Hashtag #workoutplaylist findet ihr auf TikTok unzählige coole Workout-Songs.

3. Finde Workouts, die dir wirklich gefallen

TikTok steckt voller lustiger Trainingsideen, Herausforderungen und Inspirationen. Nutze die Plattform also, um Übungen und Workouts zu finden, die dir wirklich Spaß machen. Wichtig ist auch, dass du dich wohl bei der Sache fühlst – und du dich nicht schon bei dem Gedanken an das bevorstehende Workout graust. Du musst es nicht unbedingt lieben, aber es sollte machbar und angenehm sein. So wie zum Beispiel das Sitztraining von TikTokerin @marralpn.

4. Finde eine Workout-Buddy

Ein weiterer beliebter Tipp? Trainiere mit einem Buddy. Egal, ob ihr euch im Fitnessstudio trefft, tägliche Spaziergänge vereinbart oder dasselbe Training aus euren separaten Wohnungen streamt: Die Wahrscheinlichkeit zu trainieren ist größer, wenn ihr wisst, dass jemand auf euch wartet. Also schnapp dir deine BFF oder vielleicht einen Arbeitskollegen und motiviert euch gegenseitig.

5. Keep it simple

Okay, man hat es endlich geschafft sich aufzuraffen und ist höchst motiviert – doch an dieser Stelle solltet ihr es nicht übertreiben. Es ist in Ordnung, langsam anzufangen und die Dinge simple zu halten, damit sie euch nicht gleich überfordern oder erschöpfen. Komplizierte und viel zu anstrengende Workouts können nämlich ganz schön demotivierend sein. Einige einfache, aber dennoch effektive Workouts findet ihr zum Beispiel auf dem Kanal der TikTokerin @nataliejennyjfitness.

6. Am Ball bleiben

Jetzt heißt es: dabei bleiben! Nicht immer ganz einfach, aber TikTok hat auch hier viele Tipps! Das Video von @mindsetwithkas enthält gute Vorschläge, wie man an einer neuen Trainingsroutine festhält – und sie vielleicht sogar zur Gewohnheit macht. Zum Beispiel kann es helfen, mehr Wasser zu trinken und mehr Schlaf zu bekommen, damit ihr euch wach und energiegeladen genug fühlt, um aufzustehen und euch zu bewegen. Kleine Dinge wie diese können euch dazu motivieren ins Schwitzen zu kommen – und dies regelmäßig.

7. Konzentriere dich nur auf dich selbst

Dieser Tipp ist wirklich unglaublich wichtig. Lass dich nicht von anderen demotivieren. Egal ob im Fitnessstudio, in der Pilates-Stunde oder auf Instagram. Es wird immer Leute geben, die zum Beispiel schneller Laufen können, dehnbarer sind oder vielleicht schon den Booty haben, den du dir wünschst.

Denk daran: Jeder Körper ist anders! Und jeder hat ein anderes Fitnesslevel! Setz dich also nicht zu sehr unter Druck und erinnere dich stets daran, dass du mit niemandem konkurrierst.