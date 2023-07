Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle Fans von „Sex Education“. Die beliebte Netflix-Serie kommt im Herbst mit einer vierten Staffel zurück. Allerdings wird es auch die Letzte sein, wie Showrunnerin Laurie Nunn verriet.

Ein erster Teaser gibt uns jetzt Einblicke, was im Serienfinale passiert!

„Sex Education“: Starttermin für 4. Staffel bekannt

Der kommende Herbst wurde gerade um so viel besser: denn am 21. September startet die vierte Staffel der Erfolgsserie „Sex Education“ auf Netflix. Ein erster Teaser zeigt bereits, womit sich Otis (Asa Butterfield), BFF Eric (Ncuti Gatwa) und weitere Freund:innen aus ihrer Clique nach ihrer Zeit an der Moordale-School herumschlagen müssen. Es sei nur so viel gesagt: sie stehen vor einer gewaltigen Herausforderung.

Denn sie wechseln auf das Cavendish Sixth Form College, wo Yoga, Besuche im Gemeinschaftsgarten, der Austausch von Nachhaltigkeitsgedanken und nette Mitschüler:innen am täglichen Programm stehen. Ein echter Kulturschock für die Moordale-Schüler:innen, waren sie bisher doch immer anderes gewohnt.

Otis geht seiner Leidenschaft als Nachwuchs-Sextherapeut auch am College nach und steht seinen Kolleg:innen mit Rat und Tat zur Seite, in dem er intime Frage über Beziehungen und Sex beantwortet. Damit gibt er das Wissen seiner Mutter (Gillian Anderson) erneut weiter und baut sich so auch wieder ein kleines Sidebusiness auf.

Die Fragen, die sich Fans an dieser Stelle jedoch stellen werden: gibt es doch noch das lang ersehnte Happy End zwischen Otis und Maeve (Emma Mackey), die sich in Staffel 3 in die USA verabschiedet hat, um einem Lernprogramm nachzugehen? Die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt!

Auf diesen Cast müssen Fans in Staffel 4 verzichten

Ein weiterer Wermutstropfen für alle Fans der Serie: nicht alle Stars der bisherigen Folgen kehren in Staffel vier zurück. So ist bereits seit längerem bekannt, dass etwa Simone Ashley (Olivia), Rakhee Thakrar (Emily Sands), Patricia Allison (Ola) und Tanya Reynolds (Lily) nicht mehr dabei sein werden. Dafür dürfen sich die Zuschauer:innen aber auch auf ein paar Neuzugänge freuen. Etwa auf „Schitt’s Creek“-Star Daniel Levy.

Serienschöpferin über das Serienfinale: „Bittersüß“

In einem offenen Brief an alle „Sex Education“-Fans erklärt Serienschöpferin Laurie Nunn, dass sie und ihr Team während der Arbeiten an der vierten Staffel erkannt haben, dass dies der buchstäbliche Höhepunkt der Serie sein sollte. „Wir wollten eine Show machen, die einige Fragen, die wir alle über Liebe, Sex, Freundschaft und unsere Körper hatten, beantwortet. Etwas, das unseren inneren Teenagern geholfen hätte, sich ein bisschen weniger alleine zu fühlen“. Für Nunn sei überwältigend zu sehen, wie die Show Menschen auf der ganzen Welt verbunden habe.

„Das zu schreiben fühlt sich bittersüß an, weil wir beschlossen haben, dass die vierte Staffel auch die finale sein wird“, so die Drehbuchautorin weiter. „Es war keine einfache Entscheidung, aber als sich die Themen und Geschichten der neuen Staffel herauskristallisierten, wurde klar, dass dies die richtige Zeit war, um abzuschließen“.

„Wir sind unglaublich stolz auf ‚Sex Education‘ und stehen bei unseren Autor:innen, dem ganzen Cast und der Crew in tiefer Schuld, die so hart an allen Folgen gearbeitet haben. Sie haben unermüdlich daran gearbeitet, die letzte Staffel für euch fertigzustellen, und wir können es nicht erwarten, diese mit euch zu teilen“, so Laurie Nunn abschließend.