Jana Ina Zarrella hört als Moderatorin bei “Love Island” auf. Das verkündete die 44-Jährige mitten in der finalen Paarungszeremonie der diesjährigen Frühjahrsstaffel. Der Grund: Sie will mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Einen offiziellen Nachfolger für die Moderatorin nannte RTL bislang noch nicht.

Jana Ina Zarrella hört bei “Love Island” auf

Das Finale von “Love Island” hatte es wirklich in sich. Und mitten in der letzten Paarungszeremonie dann der Schock: Jana Ina Zarrella hört als Moderatorin der Kuppelshow auf. Sie erklärt auch den Grund für ihr Aus: Die 44-Jährige will mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Denn wegen der Dreharbeiten war sie gleich mehrere Wochen von ihrer Familie getrennt. Das will die Zweifach-Mama in Zukunft nicht mehr. Auch auf Instagram teilte sie ihren Fans das “Love Island”-Aus mit. Mit einem emotionalen Video verabschiedet sie sich von ihrer Moderatoren-Rolle bei der Kuppelshow. “Nach 5 erfolgreichen Staffeln, mehreren glücklichen Paaren und unzähligen Pailletten Kleidern sage ich Tschüss“, schreibt sie unter das Video. “Es ist eine Entscheidung für meine Familie und nicht gegen Love Island. Danke für 5 Jahre mit Euch”, so die 44-Jährige.

RTL hat sich bislang noch nicht zu dem Aus von Jana Ina Zarrella geäußert. Auch einen Ersatz für die Show scheint der Sender bis jetzt noch nicht gefunden zu haben. Allerdings fragen sich Fans schön langsam, warum dem Sender die Moderatoren der Reihe nach weglaufen. Das scheint zumindest so. Denn nach dem Aus von Dieter Bohlen bei “DSDS”, verkündete auch Comedian Ralf Schmitz, dass er ab sofort nicht mehr als Moderator von “Take Me Out” zu sehen sein wird. Und jetzt auch noch Jana Ina. “Was ist denn bei RTL gerade los?”, schreibt etwa auch ein Fan in den Kommentaren.

Stars verabschieden sich von Jana Ina Zarrella

Auch Jana Inas Promi-Kollegen sind traurig über die Entscheidung der 44-Jährigen. In ihrer Instagram-Story teilte sie einige süße Worte anderer Stars. Darunter etwa auch Pietro Lombardi. Er postete ein Video in seiner Story, in dem Jana Ina bei der Paarungszeremonie ihre Entscheidung verkündet, die Show zu verlassen. Dazu ganz viele Herz-Emojis. Und auch Model Ann-Kathrin Brömmel und Influencerin Citamaass kommentieren den Abschied der “Love Island”-Moderatorin via Instagram.

