Unter den Sternzeichen gibt es mehrere Kombinationen von Charakteren, welche eine Menge Leidenschaft und Emotionen verursachen. Gewisse Sternzeichen können einfach nicht ohne einander! Doch ab und zu ist es einfach kompliziert oder der Zeitpunkt hat nie wirklich gepasst! Macht nichts, denn Menschen die zusammen gehören, finden auch früher oder später zusammen.

Die folgenden Tierkreiszeichen sind wie füreinander bestimmt und werden irgendwann ein Paar!

Löwe und Wassermann

Der königliche Löwe kann dem freigeistigen Wassermann nicht widerstehen. Der rebellische Geist des Wassermanns inspiriert ihn, und das unwiderstehliche Charisma des Löwen zieht den Wassermann ebenfalls an. Der Wassermann erkennt nur seine persönliche Autorität an und überschüttet den Löwen nicht direkt mit all seiner Aufmerksamkeit, so wie es sonst alle tun. Dies reizt den Löwen am Anfang der Beziehung gewaltig – auf einer positiven Art und Weise. Diese beiden Partner werden sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam durch Dick und Dünn gehen – so viel steht fest.

Widder und Waage

Sobald diese beiden Zeichen einander sehen, kann man davon ausgehen, dass Funken in alle Richtungen fliegen. Die rohe und magnetische Energie des Widders und der subtile Charme der anmutigen Waage schaffen eine großartige Chemie zwischen den beiden. Es könnten jedoch Probleme im Paradies auftreten, wenn sich der Widder über die perfekten Manieren und den Lebensstil der Waage ärgert. Akzeptanz spielt in der Beziehung der beiden eine große Rolle und ist ein Schlüsselfaktor für Harmonie und Ausgeglichenheit.

Zwillinge und Schütze

Die Anziehungskraft zwischen diesen beiden Zeichen ist nicht rein physisch, sondern spiegelt sich auch auf der mentalen Ebene wider. Der neugierige Zwilling und der philosophische Schütze genießen ihre tiefgründigen Gespräche über Gott und die Welt. Die Besserwisser-Natur des Schützen kann den Zwillingen jedoch auf die Nerven gehen, während der Schütze auch gewisse Dinge an seinem Partners ablehnen kann. Er mag es nicht, wenn Menschen über andere lästern oder über sie herziehen. Zwillinge tun dies jedoch unheimlich gern. Darum müssen die Partner sich in der Mitte treffen. Die Lösung liegt in den Aktivitäten, die sie gemeinsam ausführen. Das wird ihnen helfen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Insbesondere, wenn die beiden auf Reisen gehen, werden sie eine Menge Spaß miteinander haben und können das Vertrauen gleichzeitig vertiefen