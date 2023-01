Auf TikTok geht derzeit ein Video viral, in dem ein Paketbote seinen wohl ekelhaftesten Tag zeigt. Denn der Mann fällt in eine Klärgrube – und muss inmitten von menschlichen Fäkalien warten, bis Hilfe kommt.

Seine große Sorge in der Situation: Muss er danach trotzdem alle Pakete ausliefern?

Paketbote stürzt in Klärgrube

Der Alltag von Lieferant:innen ist kein leichter. Immer wieder hört man von den schwierigen Bedingungen, dem großen Arbeitspensum und den kuriosen Dingen, die die Lieferant:innen erleben. Mal rennen einem Hunde hinterher, mal sind die Menschen, die ihre Pakete empfangen, alles andere als freundlich. Doch so beschissen wie der Tag von Charles Amicangel war wohl kaum einer – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn auf dem Weg zu einer Haustüre fällt der Amazon Lieferant in ein Loch – eine Klärgrube um genau zu sein. „Ich bin jetzt etwa 1,80 Meter tief gefallen“, schildert Charles in einem TikTok-Video. An den Ästen, die in der Erde hervorragen, hat er zwar versucht, hochzuklettern, doch er scheiterte. Stattdessen kam ihm noch mehr Erde entgegen.

Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Charles steckt also in dem Loch fest. Bis zum Knie reicht ihm die Mischung aus „Schlamm, Pisse und Kacke“, erklärt er. Zum Glück hat der Mann allerdings sein Handy dabei. Denn damit kann er die Szene nicht nur filmen – sondern vor allem auch um Hilfe rufen. Charles gibt zu: die Szene ist ganz schön unheimlich, vor allem da die Erde gelockert ist und nachgibt, sobald er versucht, hochzuklettern. „Ich will wirklich nicht sterben in dieser … nennt es wie ihr wollt“, sagt Charles und ruft den Notruf.

In einem zweiten Video versichert er, dass die Feuerwehr unterwegs sei. Seine große Sorge in dem Video: „Hoffentlich muss ich meine Liefertour nicht beenden“. Die Feuerwehr, die Polizei, ein Rettungswagen und sogar ein Rettungshubschrauber kommen schließlich alle, um Charles zu befreien. Und mithilfe einer Leiter schafft es der Lieferant zum Glück, aus der Klärgrube zu klettern. Doch so sehr Charles die Situation in dem Video auch als witziges – wenn auch ekelhaftes – Hoppala zeigte, die Feuerwehr erklärt ihm, in was für einer gefährlichen Situation er eigentlich war.

Denn sei es vor lauter Schock oder Naivität: Charles hatte bis zuletzt nicht begriffen, dass dieser Sturz auch ganz anders hätte enden können. Wären die Wände eingebrochen oder er anders hineingefallen, hätte Charles sich schwerst verletzen können. Doch weil er es zum Glück unbeschadet aus der Sache herausgeschafft hat, muss Charles tatsächlich seine Route beenden. Davor gönnte er sich aber eine Dusche – und neue Kleidung!