Linda Evangelista, Jamie Lee Curtis…die Liste der Stars, die offen über ihre Schönheits-Eingriffe und deren Folgen sprechen, wird immer länger. In einem Interview gab nun auch die „Friends„-Schauspielerin Courteney Cox zu, dass sie es im Laufe der Jahre mit den kosmetischen Injektionen übertrieben hat. Sie habe einfach „nicht gemerkt“, wie stark sie sich durch die Eingriffe veränderte.

Die Schauspielerin will zukünftig die Finger von Beauty-OPs lassen.

Courteney Cox spricht über Schönheitseingriffe

Mit ihrer Rolle als Monica Geller in der beliebten Sitcom „Friends“ wurde sie weltberühmt. Nach dem Aus der Serie ging es für den Hollywoodstar nicht mehr ganz so erfolgreich weiter. In einem Interview mit „The Sunday Times“ spricht die 57-Jährige jetzt über ihr Leben „nach Monica“, dem Erfolgsdruck und ihren anschließenden Schönheitswahn.

Nach „Friends“ landete sie nicht mit neuen Filmen oder Projekten in den Schlagzeilen, sondern vor allem mit ihrem Gesicht. Denn das wirkte von Mal zu Mal immer maskenhafter. Um den Alterungsprozess aufzuhalten, griff die heute 57-Jährige zu teils fragwürdigen Maßnahmen, wie sie nun in einem Interview mit dem Magazin „Sunday Times“ erzählt hat. „Es gab eine Zeit, in der ich sagte: ‚Oh, ich verändere mich. Ich sehe älter aus'“, so die Schauspielerin.

„Ich habe nicht gemerkt, wie seltsam ich aussah“

Jahrelang habe sie versucht, ihrer Jugendlichkeit nachzujagen, auch mithilfe von Schönheitsbehandlungen. „Ich habe nicht bemerkt, dass ich wegen der Injektionen und anderer Dinge, die ich heute nie tun würde, wirklich seltsam ausgesehen habe.“, so die „Friends“-Schauspielerin. Schon 2016 hatte Cox gesagt, ihre Botox-Behandlungen zu bereuen.

Courteney führt weiter aus: „Leute haben über mich gesprochen, denke ich. “ Irgendwann sei dann der Punkt gekommen, an dem ihr selbst bewusst geworden sei, dass das ein Ende haben müsse – jener Punkt „an dem du plötzlich merkst, über was deine Freunde sprechen“.

„Enormer Druck“

Auch wenn sie sich heute für die (vermeintliche) Schönheit nicht mehr unters Messer lege – einen Faible für Skincare-Produkte aller Art habe sie dennoch, verrät die Schauspielerin. Immer noch werde sie extrem genau beobachtet und beurteilt, immer noch spüre sie „einen enormen Druck“, gut auszusehen.

Mit 57-Jahren sei sie aber auch endlich angekommen, erklärte Cox. Seit acht Jahren liebt sie Snow-Patrol-Musiker Johnny McDaid und mit dem fünften „Scream“-Streifen feierte sie Anfang des Jahres einen großen Erfolg. Ihr neues Projekt, die Serie „Shining Vale“, feiert dann am 6. März Premiere.