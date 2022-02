Ava Majury ist mit gerade einmal 15 Jahren schon ein großer Star auf TikTok. Doch der Ruhm birgt auch Schattenseiten: Unter ihrer Followerschaft war auch ein junger Mann, der zu ihrem Stalker wurde. Als der Fan eines Tages bewaffnet vor der Tür der TikTokerin steht, eskaliert die Situation.

Der Stalker wurde von Avas Vater erschossen.

Wenn Fan-Liebe eskaliert

Im zarten Alter von 13 Jahren postete Ava Majury ihr erstes Video auf TikTok. Inzwischen ist sie 15 Jahre alt und hat mehr als eine Million Follower. Ava hat das geschafft, wovon viele Mädchen in ihrem Alter wohl träumen: Sie bekommt Werbedeals, verdient viel Geld mit ihren Videos, und sogar Hollywood klopfte bereits bei ihr an.

Doch der wahrgewordene Traum hat auch einen großen Haken. Unter den vielen Followern entwickelte einer eine krankhafte Besessenheit mit der jungen TikTokerin. Das ging soweit, bis er bewaffnet in ihr Elternhaus einbrach und dort erschossen wurde. Doch wie kam es überhaupt dazu?

Fanatiker forderte Fotos von der TikTokerin

Alles begann damit, dass der 18-jährige Stalker anfing, Ava regelmäßig Nachrichten auf Snapchat und Instagram zu schreiben. Zunächst habe sie ihm ganz normal geantwortet. „Ich habe meinen Fans immer zurückgeschrieben, mit Nachrichten wie ‚Hey, wie war dein Tag?'“, schildert sie gegenüber der „New York Times“.

Jetzt wirds aber verrückt: Der junge Mann hatte sein gesamtes Geld für ihre Fotos ausgegeben. Später fanden die TikTokerin und ihre Familie nämlich heraus, dass der 18-Jährige Fotos, private Daten und sogar die Telefonnummer der damals 13-Jährigen kaufte. Die Quelle waren dabei Klassenkameraden. Irgendwann forderte der junge Mann auch Bilder von Avas Hintern und Füßen.

Avas Familie schaltet sich ein

Als Ava davon erfuhr, sperrte sie den 18-Jährigen von allen Accounts. Dieser gab aber nicht nach, und schließlich schaltete sich Avas Vater Rob ein. Der pensionierte Polizist forderte den Stalker mittels SMS auf, seine Tochter in Ruhe zu lassen.

Doch danach änderte sich das Verhalten des Stalkers und er drohte vor Avas Mitschülern, mit einer Schrotflinte beim Haus der jungen Influencerin aufzutauchen. Am 10. Juli 2020 machte er seine Drohung tatsächlich war, fuhr zum Haus von Avas Familie und schoss durch die Haustür. „Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich es hörte und in meiner Brust spürte, und als ich aufblickte, war da ein Loch in meiner Tür“, schildert die 15-Jährige gegenüber der „New York Times“.

Vater erschiesst Stalker

Der Vater, ein ehemaliger Polizist, lieferte sich dann eine Verfolgungsjagd mit dem bewaffneten Stalker und konnte ihn vorerst vertreiben. Der 18-Jährige kam allerdings zurück zu Avas Elternhaus. Dort wartete dann der Vater der jungen TikTokerin mit einer Pistole auf den Stalker. Als der 18-Jährige seine Waffe trotz Aufforderung nicht fallen ließ, erschoss er den Fanatiker. Kurze Zeit später traf dann auch die Polizei vor Ort ein.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Fall sind zwar noch nicht abgeschlossen, allerdings dürfte Avas Vater ungestraft bleiben. Der Grund: Justin betrat sein Grundstück und damit hatte er gesetzlich das Recht, zu schießen.