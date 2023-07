Egal wie viel man schaffen will, wirklich jeder Tag hat nur 24 Stunden. Umso wichtiger wäre es, diese Zeit gut einzuteilen.

Doch manche Sternzeichen haben damit ihre Probleme!

Stier

Stiere schwanken immer zwischen zwei Lebensarten: dem überambitionierten Hustler und dem Dolce Vita Lifestyle. Sie können sich einfach nicht entscheiden, welchen Stil sie lieber hätten – und leben stattdessen lieber in Extremen. Die Folge: entweder sind sie überpünktlich und warten auf alles und jeden; oder sie kommen permanent zu spät. Doch langsam müssen sich die Stiere für eine Variante entscheiden. Denn “Best of Both Worlds“ funktioniert beim Zeit-Management einfach nicht!

Skorpion

Die Skorpione haben extrem hohe Ansprüche an sich und ihre Lebensgestaltung. Dazu gehört auch, die Zeit, die sie haben, so effizient wie möglich zu nutzen. Was die Skorpione dabei vergessen ist aber, dass auch sie keine Maschinen sind. Auch wenn sie sich noch so viele To-dos auf ihre Liste schreiben; wenn der Körper nicht mitmacht, ist die Liste umsonst. Und da die Skorpione leider viel zu selten auf ihren Körper hören, sind die Folge verpasste Deadlines und wieder und wieder snoozende Wecker, die die Skorpione zusätzlich frustrieren. Zeit, mal ein bisschen auf die Bremse zu treten!

Waage

Waagen leiden oft unter FOMO; also der Fear of Missing Out. Die harmoniebedürftigen Wesen wollen nämlich einfach überall dabei sein – und das hat seinen Preis! Denn dadurch überfüllen die Waagen ihre Terminkalender und verplanen wirklich jedes noch so kleine Zeitfenster. Die Folge: Stress, Überforderung und die Tatsache, dass sie die Events erst recht nicht genießen können. Liebe Waagen, ihr müsst lernen, auch einmal nein zu sagen!