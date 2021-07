Hitze und Schweiß beschweren unsere Haut. Plötzlich führt die sonst gewohnte Pflege-Routine zu Trockenheit, Rötungen und Unreinheiten. Wir verraten euch, was ihr bei eurer Hautpflege im Sommer beachten solltet, wenn ihr trockene und sensible Haut habt.

Mit dieser Pflege-Routine bringt ihr eure Hautpflege auf das nächste Level an heißen Sommertagen.

Deshalb braucht trockene & sensible Haut im Sommer besonders viel Pflege

Die Haut ist unser größtes Organ und gerade deswegen braucht sie viel Aufmerksamkeit. Speziell im Sommer ist sie besonderen Strapazen ausgesetzt: Sonne, Schweiß, häufiger Temperaturwechsel durch Klimaanlagen oder Salz- und Chlorwasser. Darum benötigt sie zusätzliche Pflege, oft sogar mehr als den Rest des Jahres. Ihr solltet eure Skincare-Routine deshalb unbedingt an die neuen Einflüsse anpassen und auf die neuen Bedürfnisse eurer Haut eingehen. Denn bei steigenden Temperaturen steigt auch der Feuchtigkeitsverlust der Haut. Bei der Pflegestrategie von sensibler Haut muss also behutsam vorgegangen werden, damit sie nicht noch mehr Feuchtigkeit verliert. Für eure sensible Haut müssen daher Pflegeprodukte her, die ausschließlich milde und hochreine Inhaltsstoffe beinhalten.

Diese Schritte solltet ihr bei der Hautpflege befolgen

1. Abschminken und Reinigen

Nach einem langen Tag müssen wir unsere Haut zunächst von Make-up Resten und Schmutzpartikeln befreien. Bei trockener und sensibler Haut ist es wichtig eure Haut nicht noch mehr zu reizen als nötig. Besonders schonend reinigen hier vor allem Reinigungsöle, da sie den Säureschutzmantel von sensibler und trockener Haut nicht angreifen.

2. Toner

Um sicherzustellen, dass die Haut auch von allen Schmutzpartikeln und Rückständen vom morgens aufgetragenen Sonnenschutz befreit ist, solltet ihr im Anschluss noch einen saften Toner benutzen. Dieser doppelte Reinigungsschritt wird auch Double Cleansing genannt. In unserem Fall sorgt das Gesichtswasser zusätzlich noch für ein erfrischendes Gefühl auf der Haut. Mit einem Wattepad sanft auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

3. Peeling

Ein regelmäßiges Peeling sollte in eurer wöchentlichen Hautpflege dabei sein. Denn auf diese Weise erstrahlt euer Teint wieder ebenmäßig. Beim Peeling ist aber Vorsicht angesagt, denn diese können die Haut sehr schnell reizen. Bei sensibler Haut im Sommer deshalb unbedingt nur ein Enzympeeling wählen, da es abgestorbene Hautschüppchen sanft entfernt regenerierend wirkt.

4. Serum:

Der Vorteil an Seren ist, dass sie extrem schnell einziehen und die unterschiedlichsten Hautbedürfnisse lokal behandeln können. Gerade im Sommer kommt es schnell zu kleineren trockenen Stellen, Rötungen oder Unreinheiten. Ein Serum dient also der zusätzlichen lokalen Pflege neben eurer Feuchtigkeitscreme. Bei trockener und sensibler Haut ist vor allem ein Inhaltsstoff interessant: Hyaluron! Der Wirkstoff hilft der Haut Feuchtigkeit zu speichern. Außerdem kommt das Hyaluron natürlich im Körper vor, was dazu führt, dass der Stoff sehr verträglich ist.

5. Nachtcreme

Wer noch eine Extraportion Pflege möchte, kann zusätzlich noch zu einer Nachtcreme greifen – immerhin regeneriert sich unsere Haut im Schlaf am besten und da kann pflegende Unterstützung natürlich nicht schaden. Wichtig: Ist die Haut sehr gereizt, unbedingt darauf achten, dass keine Duftstoffe enthalten sind. Lieber auf beruhigende Inhaltsstoffe wie etwa Pflanzenöle setzen.

