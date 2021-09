Wir sind hyped! Und zwar von Lizzos aktueller Maniküre. Die Sängerin fährt gerade voll auf sogenannte “Marble Nails” ab – und wir wollen den Nageltrend jetzt auch unbedingt ausprobieren!

Das sieht nämlich EINFACH NUR HOT AUS!

“Marble Nails” inspired by Lizzo

In Sachen Nägeln packt Sängerin Lizzo jedesmal ihr absolutes A-Game aus – ihr neuester Look: Sogenannte “Marble Nails”. Wie der Name schon vermuten lässt, wird dabei Marmor-Optik auf die Nägel gezaubert. Und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, denn der Look kann etwa ganz natürlich aussehen – so wie bei Lizzo:

…oder aber auch etwas auffälliger designt werden:

So oder so ist dieser Nageltrend ein absoluter Hingucker. Egal ob in Rosé-Tönen, in zartem Weiß oder auffällig bunt, bei “Marble Nails” ist so ziemlich alles erlaubt. Wer den Trend selbst testen will, der muss allerdings ein bisschen üben, denn zum Selbermachen ist der Look nicht unbedingt geeignet. Am besten ihr macht euch einfach einen Termin beim Nagelstudio eures Vertrauens aus.

Marmor-Optik im Rosenquarz-Look

Für Lizzos heißes Nageldesign ist übrigens Nail-Artist Eri Ishizu verantwortlich. Sie hat nicht nur die Marmor-Nägel im Rosenquarz-Look für die Sängerin designt, sondern auch schon einige andere hotte Naildesigns für sie kreiert.

Dass Eris Nailart ein absoluter Traum ist, ist in Hollywood längst kein Geheimnis mehr. Auch Stars wie J.Lo oder Anne Hathaway schwören auf ihre Designs.