Die Wahl des richtigen Babynamens ist für alle Eltern eine große Herausforderung. Nun veröffentlichte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden die beliebtesten Babynamen 2019.

Und dabei zeigt sich vor allem eines: Kurze Vornamen sind voll im Trend.

Die beliebtesten Babynamen 2019 in Deutschland

Ganz oben auf der Liste der häufigsten Vornamen im vergangenen Jahr stehen vor allem kurze Namen. So führt etwa Hanna die Top 10 der Mädchennamen an. Bei Buben ist Noah am beliebtesten. Unter den Favoriten sind auch Namen wie Emma, Mia, Ben, Paul oder Finn.

Das sind die Top 10 der häufigsten Babynamen 2019:

Top 10 Mädchennamen

Hannah, Hanna Emma Mia Emilia Sophia, Sofia Lina Clara, Klara Ella Mila Marie

Top 10 Bubennamen

Noah Ben Paul Leon Luis, Louis Henry, Henri Felix Elias Jonas Finn

Die beliebtesten Babynamen in Österreich

Eine Liste der beliebtesten Vornamen 2019 in ganz Österreich gibt es derzeit noch nicht. Eine Anfang des Jahres veröffentlichte Statistik der beliebtesten Namen in Wien zeigt allerdings auch hierzulande einen Trend zu kurzen Vornamen. So landete bei den Wiener 2019 etwa Sara bei den Mädchen auf Platz Eins, gefolgt von Sophia und Anna. Der beliebteste Buben-Vorname war allerdings länger. Denn dort führte 2019 Alexander die Spitze an, gefolgt von David und Maximilian.