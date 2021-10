Du möchtest die Vorzüge einer Freundschaft Plus genießen? Wir stellen die wichtigsten Grundregeln für eine Freundschaft Plus vor + verraten dir, warum eine offene Kommunikation unverzichtbar ist!

Wenn du keine Verpflichtungen eingehen möchtest, so könnte eine Freundschaft Plus für dich besonders reizvoll sein. Allerdings sind bei dieser Form der Beziehung einige Aspekte zu beachten, damit die Freundschaft nicht gefährdet wird. Wir erteilen in unserem heutigen Artikel ein paar wichtige Grundregeln für eine gut funktionierende Freundschaft Plus und verraten dir, welche Dinge in jedem Fall vermieden werden sollten.

Zeige Initiative

Sofern du die Vorzüge von „Friends with Benefits“ genießen möchtest, solltest du natürlich zunächst die passende Person dafür finden. Nimm daher deinen Freundeskreis genauer in die Lupe und geh in die Offensive, sofern du eine Person besonders anziehend findest. Schließlich könnt ihr die Friendzone nur dann verlassen, wenn dein Gegenüber deine Zuwendung auch wahrnimmt. Ergreife daher die Initiative und schlage ein Treffen in vertrauter Atmosphäre vor. Bedenke jedoch, dass nicht jede Person für eine Freundschaft Plus gemacht ist. Daher solltest du dir eine mögliche Abfuhr nicht zu Herzen nehmen.

Gehe bei dem näheren Kennenlernen behutsam vor und achte darauf, ob die ausgewählte Person auch auf deine Flirtversuche eingeht. Sofern du das Gefühl hast, dass dein Interesse erwidert wird, solltest du offen über deinen Wunsch nach einer Freundschaft Plus sprechen. Andernfalls kann es passieren, dass sich dein Gegenüber vielleicht Hoffnungen macht und enttäuscht wird. Stelle von Anfang an klar, dass du keine feste Beziehung suchst und gehe sicher, dass deine Freundin bzw. dein Freund auch an einem unverbindlichen Flirt interessiert ist.

Unser Tipp: Sofern eine Bekanntschaft von dir Interesse an Friends with Benefits signalisieren sollte, solltest du natürlich auch ehrlich zu dir selbst sein. Sofern du ernsthafte Gefühle für diese Person hegst, ist es sinnvoll, von einer Freundschaft Plus abzusehen. Andernfalls würde dir diese Verbindung nur Herzschmerz bereiten.

Verhaltet euch nicht wie ein Paar

Damit die Freundschaft Plus auch im Alltag funktioniert, sollte keine zu starke Nähe zwischen den beteiligten Personen entstehen. Daher sollten ausgedehnte Kuscheleinheiten in jedem Fall vermieden werden. Beim Kuscheln wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das die Verbundenheit zwischen zwei Personen stärkt. Sofern du in erster Linie an unverbindlichem Sex interessiert bist, findest du eine Auflistung der besten Portale für erotische Treffen hier. In einer Freundschaft Plus ist es natürlich auch wichtig, dass ihr euch nicht wie ein Paar verhaltet und auch auf klassische Dates verzichtet. Vermeidet daher Küsse in der Öffentlichkeit und macht euch stets bewusst, dass eure Beziehung auf einer reinen Freundschaft basiert. Andernfalls machst du deinem Gegenüber unbewusst Hoffnungen und sendest falsche Signale.

Gut zu wissen: Behandelt einander stets wie gute Freunde und bleibt offen für andere Personen. Sofern du merkst, dass die Freundschaft gefährdet ist, solltest du unbedingt das Gespräch suchen.

Haltet euch an gemeinsame Vereinbarungen

Eine offene Kommunikation ist die Basis einer Freundschaft Plus. Legt daher von Anbeginn fest, ob eure unverbindliche Liebelei exklusiv sein soll oder ob ihr auch mit anderen Personen intim werden dürft. Zudem solltet ihr weiterhin offen bleiben für potenzielle Beziehungspartner und eurem Gegenüber demnach auch Dates mit anderen Personen zugestehen. Schließlich könnt ihr nur dann eine klare Grenze ziehen, wenn ihr einander nicht die Chance auf eine Beziehung verbaut. Sofern du dich mit der Freundschaft Plus nicht mehr wohlfühlst, solltest du dein Unbehagen direkt ansprechen. Schließlich ist es wichtig, bei Bedarf neue Vereinbarungen und Spielregeln festzulegen.

Auch wenn sich die Gefühlslage bei einer beteiligten Person ändern sollte, ist ein offenes Gespräch unumgänglich. Schließlich sollte diese unverbindliche Beziehung das Leben bereichern und nicht für Unstimmigkeiten sorgen.

Fazit: Eine Freundschaft Plus bietet viele Vorteile

Eine Freundschaft Plus kann sehr bereichernd sein, sofern einige Grundregeln eingehalten werden. Damit am Ende keine Gefühle verletzt werden, solltest du ehrlich mit dir selbst und deinem Gegenüber umgehen. Somit legst du die Weichen für eine Freundschaft mit einer ganz besonderen Nähe.