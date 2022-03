Die Mamas unter uns wissen es ganz genau: Ein Ausflug mit den Kids ist kein Kinderschlecken! Wenn die ganze Familie gemeinsam unterwegs ist, will das also gut geplant sein. Wir kennen einen Ort, an dem alle Aspekte für einen perfekten Tag mit Kind und Kegel zusammenkommen: Schloss Hof im östlichen Marchfeld! Warum das so ist, verraten wir euch hier.

Nur eine knappe Fahrstunde von Wien entfernt liegt mitten im Grünen auf einer Fläche von über 70 Hektar die barocke Schlossanlage Schloss Hof. Und diese hält alles bereit, was man sich für eine herrliche Exkursion mit der ganzen Familie nur wünschen könnte:

Tierisch viel zu bieten

Flauschige, weiße Barockesel, zuckersüße Mini-Schweine, traumhaft schöne Lipizzaner oder exotische Trampeltiere – auf dem Gutshof von Schloss Hof leben rund 200 tierische Bewohner, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Für leuchtende Augen sorgt aber auch der Streichelzoo, bei denen die kleinen Gäste einigen Tierrassen noch näher kommen können. Besonderes Highlight: Die herzigen Vierbeiner sorgen mit regelmäßigem Nachwuchs für Entzücken bei ihrem Publikum! Unser Tipp: Der Frühling ist die Jahreszeit der Tierbabys – also nichts wie hin! 😍

© Bild: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Severin Wurnig

Geschichten von Prinzen und Prinzessinnen

Wer müde Mäuse und Spazier-Muffel zu einem Ausflug bewegen möchte, überlegt sich am besten eine gute Geschichte als Motivation. Denn während wir Erwachsenen uns vielleicht für die Prunkräume, kunstvollen Malereien und die barocke Architektur begeistern können, ist unseren Kleinen dabei eher zum Gähnen zumute. Aber keine Sorge: Falls es an Kreativität mangelt, bietet Schloss Hof auch sogenannte Erlebnispfade für die kleinen Besucher an! Hier können die Kinder in die Rolle eines Stallburschen oder einer Magd schlüpfen und bei einem interaktiven Rundgang thematisch gestaltete Aufgaben erfüllen. Den roten Faden für die Tour bietet dabei eine spannende Erzählung, die für ein Erlebnis mit nachhaltigem Erinnerungswert sorgt. Am Ende der Tour erwartet die kleinen Gäste sogar eine kleine Belohnung! Neben dem umfangreichen Programm speziell für Kinder mit Kreativ-Atelier, Kasperletheater und Co kommen aber auch die Erwachsenen dank einer Vielzahl an Veranstaltungen wie Märkte, verschiedensten Führungen, Konzerte oder auch Workshops voll auf ihre Kosten.

Grüne Idylle

Wer die warmen Temperaturen des Frühlings für eine Entdeckungstour durch den Garten nutzen möchte, ist auf Schloss Hof goldrichtig. Denn dort erwarten die Gäste diverse Themengärten, die zu ausgiebigen Spaziergängen einladen, mit einer unglaublichen Vielfalt an Blumen, Pflanzen und Insekten. Aber auch botanische Kostbarkeiten können in den Orangerien auf Schloss Hof entdeckt werden. Für Kinder bietet ein Abenteuerspielplatz reichlich Raum zum Spielen und Toben. Für Erfrischung an heißen Frühlings- und Sommertagen sorgt der Wasserspielplatz oder das Sprühwasser von einem der vielen barocken Brunnen.

© Bild: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Severin Wurnig

Süße Krönung

Eigentlich ist eine Belohnung für einen Besuch auf Schloss Hof gar nicht notwendig, denn dank des umfangreichen Programms für Kinder und Familien kommen die Kids gerne und genießen den Kurz-Trip ins Grüne meist in vollen Zügen. Falls das eine oder andere quengelnde Kind dennoch eine Belohnung als Motivation benötigt, für eine kleine Stärkung zwischendurch oder auch als krönender Abschluss eines aufregenden Nachmittages hat das großzügige Gastronomie-Angebot auf Schloss Hof für jeden Geschmack etwas zu bieten! Ob regionale Schmankerl und Klassiker der guten Küche, ein Picknick im Schatten der Bäume oder süße Versuchungen aus der Patisserie „Prinz Eugen“ – hier wird jeder fündig.