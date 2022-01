Das Jahr 2022 bringt für einige Sternzeichen richtig gute Dinge! Denn jetzt ist es endlich an der Zeit, seine lang ersehnten Träume in die Realität umzusetzen. Lasst euch eines gesagt sein: Für den ein oder anderen stehen die Sterne dafür richtig gut.

Wessen Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen, lest ihr hier.

Fische

Wie jeder weiß, ist jeder seines Glückes Schmied. Hat man einen Traum, kann man tatsächlich so einiges dafür tun, damit dieser zur Realität wird. Und der Fisch lässt seinen Worten im neuen Jahr endlich Taten folgen. Damit kommt er seinem großen Wunsch auch immer näher und näher, bis er sich schließlich erfüllt. Auch wenn es nicht sofort klappt, sollte das Sternzeichen durchhalten. Denn am Ende werden seine Mühen belohnt!

Stier

Nach einem eher mühsamen Jahr, hat sich der Stier einen fulminanten Neustart für 2022 verdient! Und dafür kämpft er auch wie ein Löwe. Statt Trübsal zu blasen und an Vergangenes zu denken, fokussiert sich der Stier auf die Zukunft und auf die Dinge, die er will und die ihn glücklich machen. Auch, wenn er dafür einige Rückschläge einstecken muss. Aber mittlerweile hat das Sternzeichen gelernt, dass es dadurch nur stärker wird. Das wird sich auch im neuen Jahr zeigen, denn der Stier erfüllt sich nur seine Willensstärke einen lang ersehnten Traum.

Schütze

Schützen-Geborene sind immer für andere da und stellen die Bedürfnisse von Freunden und Familie stets an erste Stelle. Doch dabei muss das Sternzeichen leider oft zurückstecken und verliert so seine Wünsche und Hoffnungen aus den Augen. Doch 2022 ist Schluss damit! Schützen haben erkannt, dass es an der Zeit ist, auch mal an sich selbst zu denken und genau das zutun, was sie langfristig glücklich macht. Der nötige Mut, den großen Schritt zu gehen und sein Schicksal in die Hand zu nehmen, ist endlich bei dem Sternzeichen angekommen. Jetzt kann es niemand mehr aufhalten!