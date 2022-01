John Nuttall ist ein Landwirt aus England und hat einen kleinen Esel adoptiert, der von seiner Mutter verstoßen wurde. Das Tier lebt gemeinsam mit der Familie und deren Hunden im Haus. Daher denkt das Eselbaby mittlerweile auch, es sei ein Hund.

„Kye“ ist gerade mal drei Monate alt.

Esel verhält sich genauso wie Hund

Spielt gerne mit einem Ball, liebt es zu kuscheln und liegt am liebsten mit ausgestreckten Hufen auf der Couch: Das sind bestimmt keine Eigenschaften, die auf Esel zutreffen. Bis auf einen! Denn „Kye“ ist ein kleines Eselbaby, das von seiner Mutter verstoßen und am Bauernhof mit einer anderen Familie aufgewachsen ist. Allerdings war das Tier die meiste Zeit von mehreren Hunden umgeben und hat sich langsam aber sicher die Verhaltensweisen der flauschigen Vierbeiner angewöhnt.

Deshalb trabt der drei Monate alte „Kye“ auch gemütlich in den Raum, wenn man ihn ruft und lässt sich von Herrchen und Frauchen am liebsten den Bauch kraulen.

Von Mutter verstoßen

Der Retter in Not war John Nuttall, ein Landwirt aus der britischen Küstenstadt Lincolnshire. Er hat sich in seiner Pension einen großen Traum erfüllt und Reiterhof mit Eseln veröffentlicht. Eine Esel-Mutter hat ihr kleines Baby nach der Geburt jedoch sofort abgelehnt. Für das Jungtier hätte das fatale Folgen gehabt, denn es hätte dabei sogar sterben können. Doch Nuttall und seine Familie gaben dem kleinen Esel ein neues Zuhause und zogen ihn mit der Milchflasche auf.

So kam es auch, dass „Kye“, wie sie ihn dann tauften, Windeln trug und viel Zeit mit der Familie und deren Hunde verbrachte. Davon hat sich der Esel wohl auch so einiges abgeschaut. Wie Nuttall gegenüber der Daily Mail erzählt, leidet das kleine Tier wohl gerade an einer Identitätskrise. „Das Eselbaby war Mitglied des Hunderudels und kopierte das Verhalten“. Wenn die Hunde Gassi gehen, ist der Esel stets mit von der Partie, schließlich machen es seine besten Freunde auch so.

Mittlerweile verbringt er aber auch Zeit mit seinen Artgenossen auf der Koppel, damit er früher oder später vielleicht doch lernt, wie sich Esel eigentlich verhalten.