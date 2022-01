Miley Cyrus ist gleich mal mit einem Riesen-Knaller ins neue Jahr gestartet. Während einem Auftritt auf ihrer Silvesterparty in Miami ist ihr ohnehin schon knappes Glitzertop gerissen. Plötzlich stand die Sängerin oben ohne da.

Die Panne hat die 29-Jährige aber mehr als souverän gemeistert.

Miley Cyrus verliert ihr Top während Auftritt

Als Sängerin hat man während einem Live-Auftritt mit so manchen Dingen zu kämpfen. Tanzeinlagen, Text und Stimmen sollten sitzen, während man bemüht ist, die aufwendigen Bühnenoutfits in Szene zu setzen und dabei bloß nicht zu stolpern! In den meisten Fällen geht das auch einigermaßen gut, doch was, wenn sich das Outfit selbstständig macht? Miley Cyrus ist jetzt genau das passiert – und Millionen Menschen haben bei der Panne zugesehen.

Denn während einem Auftritt auf ihrer Silvesterparty in Miami ist das Glitzertop der Sängerin plötzlich gerissen. Miley performte gerade ihren Gute-Laune-Song „Party in the U.S.A“, als sie auf einmal oben ohne da stand. Doch anstatt peinlich berührt von der Bühne zu stürmen, setzte die 29-Jährige ihren Song ohne mit der Wimper zu zucken fort und bedeckte ihre Brüste mit ihren Händen. Langsam tänzelte sie dann hinter die Bühne und kam dann mit einem roten Oversized-Blazer wieder zurück.

Neben einem Publikum haben Miley auch Millionen Menschen vor den Bildschirmen zugesehen. Denn ihre Silvesterparty wurde live auf NBC übertragen.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Panne mit Humor genommen

Miley ist nach jahrelanger Bühnenerfahrung ein richtiger Profi, denn sie wusste genau, wie sie ihren Auftritt noch retten konnte. Als sie ihren Song fortsetze, scherzte sie: „Jetzt schaut WIRKLICH jeder auf mich“. Die kleine Silvesterpanne scheint die Sängerin also mit Humor zu nehmen, denn sie legt noch einen nach: „Ich hatte noch nie so viel Kleidung auf der Bühne an“.

Am Ende der Show, bei der übrigens auch „Green Day“-Frontmann Billie Joe Armstrong und Singer-Songwriter Brandi Carlile dabei waren, hatte Miley noch eine Botschaft an alle. Ihre Schlussworte richteten sich sowohl an das Publikum, als auch an ihre Kleiderpanne. Denn die Sängerin sagte, dass es bei der Show darum gegangen sei, flexibel zu sein und selbst aus den schlimmsten Umständen das Beste zu machen. „Lasst uns das ins neue Jahr mitnehmen. Wir haben alle gelernt, das Unerwartete zu erwarten“, so Cyrus.