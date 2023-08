Ihr struggelt hin und wieder beim Einschlafen? Dann habt ihr vielleicht einfach noch nicht den richtigen Song gefunden, der euch ins Land der Träume bringt. Denn ja, auch die Hits unserer Lieblingsstars können uns dabei helfen, vollkommen entspannt einzuschlummern.

Welche Songs das sind, verraten wir euch hier.

Wie Taylor Swift, Harry Styles und Co bei Schlafproblemen helfen

Es gibt unzählige Gründe, weshalb wir uns nachts hellwach im Bett hin und her wälzen. Oft ist es die unerträgliche Hitze (so wie jetzt gerade), die uns den Schlaf raubt. Manchmal haben wir aber auch einfach etwas gegessen, das unser Verdauungssystem herausfordert. Oder wir sind mit unseren Gedanken so beschäftigt, dass wir nicht abschalten können.

Was wir dagegen tun? Neben dem frustrierten Versuch, ENDLICH müde zu werden, können Atemtechniken, sanfte Meditationsklänge, Naturgeräusche und ein beruhigendes Hörbuch helfen. Oder Songs von Taylor Swift, Harry Styles und Co. Denn wie Emma – The Sleep Company in einer neuen Studie, mit Unterstützung von Datenanalyst:innen von Spotify, herausgefunden hat, gibt es einige Hits unserer Lieblingsartists, die uns in einen entspannten Zustand bringen und uns dadurch besser einschlafen lassen.

Die Ergebnisse basieren auf einer bereits existierenden Studie von Jänner 2023, die von Forscher:innen der Universität Aarhus und der Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg in Dänemark in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht wurde. Dabei war man auf der Suche nach besonderen Merkmalen, die Schlafmusik von herkömmlicher Musik unterscheidet.

Mit diesen Songs könnt ihr schneller einschlafen

In dem Experiment hat man ganze 150.000 Songs von über 450 verschiedenen, weltweit bekannten Sänger:innen analysiert. Die wirksamsten Hits – von Pop über Rock, Metal und HipHop, haben es auf eine spezielle Sleep-Playlist geschafft. Und zwar sind das folgende:

Harry Styles – Boyfriends

Taylor Swift – Sweet Nothing

Beyoncé – Forward

BTS – Singularity

The Weeknd – Until I Bleed Out

Billie Eillish – Everybody Dies

Måneskin – If Not For You

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell

Backstreet Boys – How Did I Fall in Love with You

ABBA – I Let The Music Speak

Pink Floyd – Atom Heart Mother Suite

Metallica – Little Dog

Udo Lindenberg – Meer der Träumen

Kendrick Lamar – Crown

Lil Nas X – Void

Na, ist einer euer Lieblingssongs oder zumindest Artists dabei? Dann am besten gleich abspeichern und das nächste Mal, wenn ihr merkt, dass ihr einfach nicht müde seid, abspielen.

Diese Eigenschaften haben alle Hits gemeinsam

Laut den Schlaf-Expert:innen haben alle 15 Songs ein paar Gemeinsamkeiten. So sind diese etwa kaum energisch, haben dafür aber sehr viele akustische Anteile und nur wenig oder sehr leisen Gesang. Zudem erwecken sie nicht den Wunsch, aufzuspringen und zu tanzen, da es fast unmöglich ist, sich aktiv dazu zu bewegen.

Studien aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass auch einige Songs von Coldplay („The Scientist“, „Fix You“), Lewis Capaldi („Someone You Loved“), Adele („Make You Feel My Love“), Ed Sheeran („Perfect“, „Supermarket Flowers“) und Birdy („Skinny Love“) perfekt sind, um schneller einzuschlafen.