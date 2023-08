Große Trauer um Schauspieler und Emmy-Preisträger Ron Cephas Jones. Der Star der Erfolgsserie „This Is Us“ ist mit 66 Jahren gestorben. Der Grund für seinen Tod sei eine Lungenkrankheit gewesen sein, wie ein Sprecher mitteilt.

Stars und Wegbegleiter finden emotionale letzte Worte für Ron.

Ron Cephas Jones stirbt mit 66 Jahren

Ron Cephas Jones litt offenbar bereits seit langer Zeit unter einer schweren Lungenkrankheit. Jetzt ist der Schauspieler, bekannt aus der Erfolgsserie „This Is Us“, gestorben, wie sein Sprecher mitteilt. „Der geliebte und preisgekrönte Schauspieler Ron Cephas Jones ist im Alter von 66 Jahren an einem langjährigen Lungenproblem verstorben“, bestätigte der Vertreter gegenüber People. Jones hinterlässt seine Frau Kim Lesley und die gemeinsame Tochter Jasmine.

Der US-Schauspieler war vor allem für seine Rolle als William Hill in „This Is Us“ bekannt. Darin trifft er unerwartet auf seinen als Baby abgegebenen Sohn und nimmt die Zuseher:innen mit auf eine Reise, die die beiden Männer wieder zueinander bringt. „Im Laufe seiner Karriere spürte jeder, der das Glück hatte, ihn zu kennen, seine Wärme, Schönheit, Großzügigkeit, Freundlichkeit und sein Herz“, so der Sprecher weiter.

Doppelte Lungentransplantation

Was viele aber vielleicht nicht wussten: Ron Cephas Jones litt seit Jahren unter einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, die schweren Husten, Kurzatmigkeit und übermäßige Schleimproduktion auslöst. Aus diesem Grund musste er sich 2020 während der Dreharbeiten sogar einer doppelten Lungentransplantation unterziehen.

Damals bedankte er sich bei seinen „This Is Us“-Kolleginnen für ihre unermüdliche Unterstützung. „Ihr habt mich festgehalten, als ich Probleme hatte, und ihr habt mich nicht losgelassen. Ihr wart für einen sehr schwierigen Teil meines Lebens da. Ich bin ein wandelndes Wunder“, so Ron. „Die Vorstellung, nicht zurück zur Serie zu gehen, ist für mich schlimmer als der Tod“, erzählte er der New York Times. Also kämpfte er sich mühevoll zurück ins Leben und musste simple Dinge wie Atmen, Essen und sogar Laufen neu lernen.

Stars und Kollegen trauern

Umso tragischer ist die Nachricht von Rons Tod nun für seine „This Is Us“-Co-Stars. Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine familienähnliche Verbindung zwischen dem Cast. Sterling K. Brown, der Rons Serien-Sohn Randall spielte, widmete ihm berührende Abschiedsworte. „Das Leben imitierte heute Kunst und einer der wunderbarsten Menschen, den die Welt je gesehen hat, ist nicht mehr unter uns“, so der 47-Jährige auf Instagram. „Die Welt ist jetzt ein bisschen weniger hell. Bruder, du wirst geliebt. Und du wirst vermisst werden. Lass‘ sie in der nächsten Existenzphase lachen, und wir sehen uns, wenn ich dort bin“.

Mandy Moore, die in der Serie die Adoptivmutter von Rons Sohn spielt, teilte ebenfalls ihre Gedanken über den Tod des mehrfachen Emmy-Gewinners. „Ron kennenzulernen und mit ihm zu arbeiten, war das größte Geschenk. Er war pure Magie als Mensch und Künstler“, so die Schauspielerin. „Ich werde alle Momente für immer schätzen. Auch wenn er nicht so oft da war, wie wir es uns alle gewünscht hatten, war er so ein intrinsischer Teil des Stoffes der Serie, es ist, als wäre er immer da gewesen“.

Und auch Serien-Kollegin Chrissy Metz nimmt Abschied: „Ron, danke, dass du jeden Raum aufgehellt hast, in den du gekommen bist. Ich bin durch dein freundliches Herz, deinen erstaunlichen Geist, dein unermessliches Talent und dein schönes Lächeln verändert worden“, schreibt die Schauspielerin. „Möge dein Übergang voller Licht und Frieden sein“.