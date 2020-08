Endlich Wochenende! Für viele ist es die Zeit der Entspannung, andere Sternzeichen lassen es so richtig krachen und fangen damit schon Freitagnachmittag an.

Denn diese Sternzeichen machen am Wochenende immer Party:

Widder

Der Widder ist ein echtes Party-Tier, der sich die ganze Woche schon auf das Wochenende freut. Das Feuer ist sein Element und er heizt auf jeder Feier so richtig ein. Am liebsten organisiert dieses Sternzeichen selbst große Partys. Und dann sind es meist Freiluftveranstaltungen, denn der Widder liebt seinen Freiraum.

Stier

Es gibt wohl kein Wochenende, an dem der Stier nicht in Feier-Laune ist. Selbst wenn er niemanden findet, der mit ihm ausgehen will, schafft er es als wahrer Überredungskünstler immer wieder seine Freunde zum Partymachen zu motivieren. Für ihn ist es nicht nur wichtig, mit den richtigen Leuten auszugehen, sondern auch die richtige Musik und gutes Essen genießen zu können.

Löwe

Der Löwe schafft es, selbst aus der langweiligsten Veranstaltung eine riesige, stimmungsvolle Party zu machen. Er ist selten am Wochenende nur zu Hause und tanzt oft auf mehreren Partys. Er liebt es, die Aufmerksamkeit von den Gästen auf sich zu ziehen und so richtig Stimmung zu machen. Für ihn ist das Wochenende meist zu kurz.

Schütze

Der Schütze plant zwar nie etwas für das Wochenende, doch aufgrund seiner Spontanität und Abenteuerlust eskaliert die Situation meistens schon am Freitag. Wer keine Ahnung hat, was er am Wochenende machen soll, sollte unbedingt den Schützen anrufen. Denn dieser hat immer einen Trumpf im Ärmel und in seiner Gesellschaft kann das Wochenende nur zum Party-Marathon werden.