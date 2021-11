In einem Podcast spricht Bradley Cooper jetzt über ein einprägsames Erlebnis. Als er seine Tochter von der Schule abholen wollte, wurde Cooper nämlich mit einem Messer angegriffen.

„Es war verrückt“ schildert Cooper rückblickend.

Bradley Cooper: „Ich war nicht auf der Hut“

Eigentlich wollte Bradley Cooper im Oktober 2019 nur seine Tochter von der Schule abholen. Statt mit einem Taxi oder dem Auto nahm der Schauspieler die U-Bahn. Wie viele andere hatte er seine Kopfhörer in den Ohren und lehnte gegen eine Haltestange. „Ich war nicht auf der Hut“, schildert er rückblickend im Podcast „Armchair Expert“.

Denn was dann passierte, beschäftigt ihn auch zwei Jahre später: Ein Mann näherte sich Cooper, der zuerst glaubt, dass es sich um einen Fan handelt. „Ich dachte: Oh, die wollen ein Foto machen oder so. Als ich mich umdrehte – gegen den Pfosten gelehnt, als wäre es der Film Brennpunkt Brooklyn [Anm. Krimi aus dem Jahr 1971] oder so ein Scheiß – schaute ich nach unten und sah ein Messer.“

Cooper gelang die Flucht

Was genau der Angreifer sagte, hörte Cooper wegen seiner Kopfhörer nicht. Doch der Schauspieler handelte schnell, schlug dem Mann gegen den Arm und ergriff die Flucht. „Ich habe einfach angefangen zu laufen. Ich sprang über das Drehkreuz, versteckte mich um den weiß gekachelten Eingang der U-Bahn und nahm mein Telefon heraus“, erzählt der Schauspieler.

Aus sicherer Entfernung machte er dann noch ein paar Fotos von dem Angreifer. Er informierte einige Polizisten, die in der Nähe waren und stieg anschließend wieder in die U-Bahn ein, um seine Tochter abzuholen. Ob der Mann letztlich gefasst werden konnte, verrät der Schauspieler nicht. Doch eine Lektion hat er durchaus gelernt. „Mir wurde klar, dass ich es mir in der Stadt viel, viel zu bequem gemacht hatte“, erklärt er in dem Podcast.