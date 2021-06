Schon bald werden wir noch mehr über die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz erfahren. Denn ab September starten die 31-Jährigen ihren eigenen Podcast auf Spotify.

“Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” wird der gemeinsame Podcast heißen und soll besonders intime Einblicke in das Leben der Brüder bieten.

Bill und Tom Kaulitz starten Podcast

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz starten ab September ihren eigenen Podcast. In “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” erzählen die 31-Jährigen alles über ihr Leben in Hollywood und verraten ihre Gedanken zu allen möglichen Dingen. Ab 1. September (übrigens der Geburtstag der beiden Zwillinge) wird der Podcast auf Spotify erscheinen.

Für den neuen Podcast werden sich Bill und Tom Kaulitz einmal in der Woche in ihrem privaten Musikstudio in den Hollywood Hills treffen. Dann werden sie, wie der Titel schon vermuten lässt, ihren Senf zu aktuellen Ereignissen dazugeben und private Einblicke in ihr Leben geben. Laut dem Streaming-Dienst sollen Fans die beiden Brüder “so ehrlich wie nie” erleben. “Sarkastisch, lustig, befreit, liebenswert, aber auch mal etwas gemein und kaputt”. Vorerst sind zehn Episoden geplant. Ob die beiden Brüder auch Stargäste, wie zum Beispiel die Ehefrau von Tom Kaulitz, Heidi Klum, einladen werden, ist noch nicht bekannt.

Erfolg mit neuem Song

Gerade erst haben die beiden Brüder mit ihrer Band “Tokio Hotel” einen neuen Song herausgebracht. Bei dem GNTM-Finale feierte “Behind Blue Eyes” Live-Premiere. Beim anschließenden Videodreh für das offizielle Musikvideo durften die beiden GNTM-Finalistinnen Dasha und Alex sogar eine Rolle übernehmen. Innerhalb von wenigen Stunden ging der neue Song auf YouTube viral und hat bisher über eine Million Aufrufe.