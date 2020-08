View this post on Instagram

Was für eine 2. Liga Relegation. In der ersten Halbzeit Fußball zum Abgewöhnen und in der zweiten Hälfte ein Krimi par excellence. 🔥👏 Das ist #Fußball! Das ist #Relegation. #Ingolstadt gibt in der 5. Minute und 20 Sekunden der Nachspielzeit den bis dahin fixen Aufstieg in die zweite Liga noch aus der Hand. Wahnsinn! Was meint Ihr? War alles regulär oder hätte der Schiedsrichter früher abpfeifen müssen? ⚽️⚽️ #2liga #1fFCNürnberg #fFCIngolstadt04 FC @dieschanzer @1_fc_nuernberg