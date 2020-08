View this post on Instagram

News-Flash: Erstmals verlässt eine Bewohnerin vor Staffelstart #PromiBB ✖✖✖ Saskia Beecks wird auf eigenen Wunsch nicht teilnehmen. Aber wir haben bereits für Ersatz gesorgt und begrüßen Jenny Frankhauser! 🤩 Promi Big Brother – ab 7. August um 20:15 Uhr in SAT.1