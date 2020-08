Eigentlich hätte die Realverfilmung des Disney-Klassikers Mulan noch dieses Jahr im Kino laufen sollen. Doch Corona machte dem Filmstart einen Strich durch die Rechnung.

Stattdessen wird der Film jetzt auf Disney+ zu sehen sein.

Mulan-Realverfilmung kommt auf Disney+

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Kinostart der Realverfilmung von Mulan bereits mehrfach verschoben. Denn ursprünglich hätte das Disney-Märchen rund um die chinesische Heldin Hua Mulan bereits Ende März in die Kinos kommen sollen. Die Hollywood-Premiere fand damals sogar noch statt, allerdings wurden dann die Kinos geschlossen und der Start zuerst auf Juli und dann auf August verschoben. Zuletzt kündigte Disney einen Aufschub auf unbestimmte Zeit an. Wie der Konzern nun allerdings bekannt gab, wird man den Film jetzt gar nicht im Kino zeigen. Stattdessen soll Mulan auf der Streaming-Plattform Disney+ erscheinen.

Film kostet 30 Dollar

Die rund 200 Millionen Dollar teure Realverfilmung des Disney-Klassikers aus 1998 soll bereits ab September auf dem Streamingdienst verfügbar sein. Knapp 30 Dollar, umgerechnet rund 25 Euro, soll der Film kosten. Das gab der Konzern gestern bekannt.

In den USA sind die Kinos wegen der Corona-Pandemie derzeit immer noch geschlossen. Laut Konzern könne der Film in anderen Ländern, in denen die Kinos bereits geöffnet haben, auch auf der großen Leinwand gezeigt werden.