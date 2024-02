Wir sollten nicht vergessen, dass Selbstliebe und Selbstfürsorge in Beziehungen genauso wichtig sind wie die Fürsorge und Liebe für unsere Partner:innen. Diese drei Sternzeichen mögen Meister im Geben sein, aber es ist an der Zeit, dass sie sich auch selbst etwas gönnen. Denn sie vergessen oft ihre eigenen Bedürfnisse.

Diese Tierkreiszeichen tendieren dazu, in Beziehungen zu viel zu geben und sich selbst zu vergessen.

Fische

Die Fische sind bekannt für ihre einfühlsame und mitfühlende Natur. Sie schwimmen gerne in den emotionalen Tiefen ihrer Partner:innen, doch dabei vergessen sie manchmal, selbst Luft zu holen. Fische neigen dazu, sich so stark in die Gefühle ihrer Liebsten einzufühlen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse aus den Augen verlieren. „Wenn du glücklich bist, bin ich es auch“ ist ihr Motto, aber hin und wieder sollten sie sich daran erinnern, dass auch ihre Gefühle und Bedürfnisse zählen und Raum haben dürfen.

Waage

Die Waage liebt Harmonie und versucht, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Sie opfert gerne ihre eigenen Bedürfnisse, um sicherzustellen, dass die Beziehung in ruhigen Gewässern segelt. Doch in ihrer Bestrebung nach Frieden vergessen Waagen manchmal, ihre eigenen Meinungen und Wünsche auszudrücken. „Was willst du machen? Mir ist alles recht“ hört man von einer Waage oft, aber ab und zu sollten sie sich selbst einen Platz auf der Bühne gönnen und ihre Bedürfnisse klar kommunizieren.

Krebs

Krebse sind die Fürsorglichen des Tierkreises. Sie kümmern sich hingebungsvoll um ihre Partner und Familie, vergessen jedoch manchmal, sich selbst in den Arm zu nehmen. Das Wohl der Anderen steht für Krebse an erster Stelle, und sie sind bereit, alles zu tun, um ihre Liebsten glücklich zu machen. Doch auch Krebse sollten sich bewusst machen, dass Selbstfürsorge genauso wichtig ist. Es ist in Ordnung, auch mal „Nein“ zu sagen und sich Zeit für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen.