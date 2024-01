Gestern wurde der erste offizielle Trailer des Amy Winehouse Biopics „Back to Black“ veröffentlicht. Die Fans der Soul-Ikone, die 2011 verstorben ist bekommen mit dem Trailer einen ersten Vorgeschmack der Verfilmung. Die britische Schauspielerin Marisa Abela, unter anderem bekannt aus „Industry“ verkörpert dabei die früh verstorbene Künstlerin.

Amy Winehouse Biopic kommt 2024 auf die Kinoleinwand

Amy Winehouse verstarb viel zu früh 2011 im Alter von nur 27 Jahren. Für viele ist sie auch heute noch eine unersetzbare Ikone. Bereits im vergangenen Jahr wurde angekündigt, dass ein Biopic über die britische Sängerin erscheinen soll. Die Verfilmung trägt den Titel „Back to Black“ – wie das gleichnamige Album, dass in den 2000er Jahren erschien und wofür man Amy 2008 mit mehreren Grammys auszeichnete. Die britische Schauspielerin Marisa Abela, unter anderem bekannt aus „Industry“ verkörpert sie in dem Biopic. Seit der Ankündigung ihrer Rolle stand die 27-Jährige Schauspielerin bereits unter Kritik der Winehouse-Fans. Der Grund: Sie sei nicht „passend“.

Nun bekommen wir einen Vorgeschmack zum Biopic: Der erste Trailer zu „Back to Black“ erschien nämlich gestern. Der Trailer dauert etwas über eine Minute an und bietet kurze Einblicke in Amys Erfolg und ihre Kämpfe auf ihrem Weg von einer unbekannten Künstlerin zu einer Musikikone. Mehrere Szenen aus dem Leben der Soul-Ikone werden für die Verfilmung nachgestellt. Die Regie des Films führt Sam Taylor-Johnson, die unter anderem auch Regisseurin des ersten „Fifty Shades of Grey“-Films 2015 war. Neben Marisa Abela sind auch „Skins“-Darsteller Jack O’Connell und Lesley Manville, bekannt aus „The Crown“ im Cast.

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen auf den Trailer

Nach dem Release des Trailers zum Film sammelten sich zahleiche Kommentare auf Social Media Plattformen wie Instagram oder X. Die Amy Winehouse-Fans scheinen gespalten zu sein, es kommen gemischte Emotionen in den Kommentarspalten auf. „Böser Film. Eine offensichtliche Respektlosigkeit gegenüber Amy. Lass sie verdammt noch mal in Ruhe„, zeigt sich ein Fan auf X empört. Eine andere Userin der Plattform schrieb: „RIP Amy Winehouse, das hättest du gehasst„. Es sammelt sich vor allem Kritik gegenüber der „falschen“ Besetzung der Sängerin. Einige User:innen fänden es besser, wenn Lady Gaga die Rolle von Amy in der Verfilmung übernommen hätte. „Sie hätten Lady Gaga als Hauptrolle besetzen sollen“, kommentiert etwa eine Userin.

Doch nicht alle Kommentare sind negativ, einige freuen sich auf den Film! „Das sieht fantastisch aus! Ich werde mir das ansehen.“, zeigt sich ein Fan erfreut. Eine andere Userin teilt ihre Nervosität in den Kommentaren: „Ich bin aufgeregt und nervös“. „Back to Black“ gibt es dann vermutlich im Frühjahr 2024 an der Kinoleinwand zu sehen