Ein Risikospielchen, das lange gut ging, hat jetzt für einen Briten ein unliebsames Ende genommen. Der Mann ist ganze 60 Jahre ohne Führerschein mit dem Auto gefahren. Jetzt ist er aufgeflogen!

Bei einer zufälligen Kontrolle konnten die Polizeibeamten ihren Augen nicht trauen.

Mann nach 60 Jahren ohne Führerschein gestoppt

Über sechs Jahrzehnte lang war ein Mann aus der Grafschaft Lancashire im Norden Englands ohne einen Führerschein unterwegs. Bisher hatte er unverschämtes Glück, denn niemandem ist sein Schwindel aufgefallen. Doch kürzlich hat sich alles schlagartiges geändert. Denn der Brite geriet auf der Autobahn in eine zufällige Polizeikontrolle. Als die Beamten seine Papiere sehen wollten, staunten sie nicht schlecht.

Denn das, was der Mann ihnen präsentierte, war alles andere als ein gültiger Fahrausweis. Stattdessen hielten die Polizisten eine vorläufige Fahrerlaubnis in ihren Händen. Allerdings war diese bereits seit mehreren Jahrzehnten abgelaufen, seit den 1960er-Jahren, um genau zu sein. Wie unter anderem die BBC berichtet, habe der Mann seine Führerscheinprüfung vor 60 Jahren zwar abgelegt, allerdings nicht bestanden.

Auto beschlagnahmt

Für den Mann hat die illegale Aktion jetzt heftige Konsequenzen. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto vorübergehend und ließ es abschleppen. Zudem drohen ihm nun auch rechtliche Schritte. Aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte wurde der unrechtmäßige Lenker angezeigt und soll in naher Zukunft einem Richter vorgeführt werden, wie es seitens der Polizei heißt. Welche Strafe dem Briten nun droht, ist aber noch nicht bekannt.

Pensionist 70 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Das ist nicht der einzige Fall, der aus England bekannt ist. Vor etwa einem Jahr schnappte die Polizei in der Nähe von Nottingham einen Lenker auf, der ebenfalls ohne Führerschein unterwegs war. Und zwar ganze 70 Jahre lang! Dieser gefährliche Betrug ist Polizisten auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt aufgefallen. Als sie den über 80-jährigen Mann um seinen Fahrausweis baten, gab dieser zu, noch nie in seinem Leben einen besessen zu haben. Doch das war noch nicht alles! Laut The Guardian erzählte er den Beamten, dass er bereits hinter dem Steuer sitzt, seit er gerade mal 12 Jahre alt war.