Nach „Magic Mike XXL“ und einer Live Show in Vegas wird das „Magic Mike“-Franchise jetzt um einen dritten Teil erweitert. Die Möglichkeit lässt sich auch Channing Tatum nicht entgehen.

Er wird deshalb auch in dem dritten Teil mitspielen.

Channing Tatum bestätigt: Teil drei ist in Arbeit

„Das Stripperversum wird nie wieder dasselbe sein“, erklärt Channing Tatum zu den freudigen Nachrichten. Denn „Magic Mike“ bekommt einen dritten Teil. Tatum, der durch die Filme endgültig zum Superstar wurde, wird seine Rolle als Mike Lane wieder aufnehmen.

Kein Wunder eigentlich, denn der erste Teil basierte schließlich lose auf Channings Leben. Er arbeitete als 18-Jähriger nämlich als Stripper in Florida. In „Magic Mike“ gab er deshalb Einblicke in das Leben eines jungen Strippers – inklusive einiger heißer Tanz-Choreographien und einem garantierten Ohrwurm von Ginuwines „Pony“.

Tatums Konzept ging auf. Denn „Magic Mike“ wurde zum Riesenerfolg und ermöglichte einen zweiten Teil, sowie eine Live-Show in Vegas, die später internationale Ableger feierte.

Jetzt folgt der dritte Teil. Tatum postet dazu ein Foto des Drehbuchs, das den Namen „Magic Mikes Last Dance“ trägt. Dazu schreibt er „Tja Welt, sieht so aus, als würde Mike Lane wieder einsteigen.“ Ob es – wie der Name vermuten lässt – der letzte Teil sein wird, ist derzeit noch nicht klar.

„Magic Mikes Last Dance“ kommt nicht in die Kinos

Das Team hinter den Kulissen wird übrigens das gleiche sein wie in den Teilen zuvor. Regie führt erneut Steven Soderbergh, der im ersten Teil bereits als Regisseur tätig war. Das Drehbuch wurde wie die beiden ersten von Reid Carolin geschrieben.

Im Gegensatz zu den Vorgängern wird der dritte -Teil jedoch nicht in die Kinos kommen, sondern über HBO Max direkt als Stream verfügbar sein. Wann genau das sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.