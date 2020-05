Fast ganze zwei Monaten mussten die Italiener aufgrund der Ausgangssperren rund um die Coronakrise zu Hause verbringen. Da sich viele laut eigenen Angaben von fett- und zuckerhaltigen Produkten ernährten, haben fast alle Italiener während der Quarantäne rund zwei Kilo zugenommen.

Das zeigt nun eine aktuelle Umfrage von “Coldiretti” in Italien. Dazu kam noch, dass sich nur wenig bewegen konnte, nachdem Sport im Freien verboten war. Die Ergebnisse der Umfrage präsentierte das Unternehmen in einer Aussendung.

Italiener legten in Quarantäne zwei Kilo zu

Wenn man sich fast zwei Monate zu Hause isolieren muss, dann kann es schon mal passieren, dass man häufiger zum sogenannten “Soulfood” greift. Also zu einem Essen, dass einem ein gutes Gefühl gibt. Die Italiener haben sich in der Lockdown-Phase ihres Landes vermehrt von zucker- und fetthaltigen Produkten ernährt. So hat fest jeder rund 2 Kilo zugenommen.

Laut einer Coldiretti-Umfrage gaben die Bewohner Italiens 13 Prozent mehr für Süßigkeiten aus. Bei Fertiggerichten waren es 24 Prozent und bei Fertigteig stieg die Nachfrage sogar um 38 Prozent.

Italien: Jetzt beginnt Phase 2

Nach strengen Ausgangssperren und Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Corona-Virus kam es in Italien jetzt erstmals zu Lockerungen. In Phase 2 haben Parks und Grünflächen wieder geöffnet. Zudem können die Italiener wieder Sport im Freien betreiben. Laut der Umfrage sind 47 Prozent fest entschloss, die “Quarantäne-Kilos” wieder loszuwerden, indem sie sich mehr bewegen und gesünder essen.

Lebensmittelpreise steigen

Das mit der gesünderen Ernährung könnte jedoch etwas kostspielig sein. Denn laut dem italienischen Konsumentenschutz sind die Preise für Lebensmittel nämlich beträchtlich angestiegen. Nachdem die Transportwege der frischen Waren derzeit kompliziert sind und man einen enormen Ausfall an Erntehelfern hat, sind landwirtschaftliche Produkte besonders teuer geworden.