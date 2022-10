Wie wäre es mal mit ein bisschen Abwechslung? Und damit meinen wir, einen Adelstitel zu erwerben. Keine Sorge: Dafür muss man weder einen Aristokraten heiraten, noch eine Menge Geld erben. Tatsächlich ist es viel einfacher, denn alles, was man dafür tun muss, ist, ein Stück Land in einem bestimmten Ort in Schottland zu kaufen.

Dafür muss man nicht mal tief in die Tasche greifen – bereits ab 36 Euro ist man gut dabei.

So einfach wird man in Schottland geadelt

Die einen verkaufen Immobilien und Grundstücke, die anderen Adelstitel. Und wieder andere verkaufen alles in einem. So wie das Unternehmen „Highland Titles“. Laut der Unternehmenswebsite kann man für wenig Geld ein Zertifikat erwerben, das einen nicht nur zum Eigentümer von einem Stück Land in den schottischen Highlands macht, sondern auch gleich mal zu einem „Lord“ oder einer „Lady“. Wer umgerechnet 36 Euro locker macht, bekommt bereits einen Quadratfuß Land (etwa 0,09 Quadratmeter) im Naturschutzgebiet Glencoe Wood – also praktisch einen kleinen Flecken Erde. Aber immerhin ist hier der Adelstitel inklusive.

Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, kann bis zu 600 Euro investieren und darf dafür auch ein dementsprechend größeres Stück der Umgebung sein Eigen nennen (ungefähr 92 Quadratmeter). Die lustige Aktion hat durchaus einen Grund, wie Geschäftsführer Peter Bevis erklärt. Denn die Einnahmen sollen Naturschutzgebieten zugutekommen. „Alle hier genießen die Tatsache, dass sie ‚kleine Gutsherren‘ sind“, berichtet Bevis.

Die meisten sind auch am Boden geblieben: „Sie tun nicht so, als wären sie große Landbesitzer oder Rivalen der großen Clanchefs in Schottland“, versichert der Firmenchef. Doch es gibt auch Kritiker, die immer wieder betonen, dass die Zertifikate keine rechtliche Grundlage hätten. Das kommuniziert das Unternehmen, bei dem man Titel und Land erwerben kann, auch genauso. Die Adelstitel können daher nicht in offizielle Dokumente eingetragen werden.

„Adelige“ bringen Tourismus in den Ort

Mittlerweile sind die Menschen, die ein Stück Land inklusive Titel besitzen, überall auf der Welt verteilt – von Europa bis nach Kanada. Eine Tatsache, die sich für den Ort in Schottland positiv auswirkt. Mehrere dort ansässige Geschäftsleute betonen, dass die Touristen, die „ihr Land“ besichtigen wollen, guten Umsatz mitbringen. Einmal im Jahr gibt es auch ein großes Treffen, bei dem man seine „Nachbarn“ kennenlernen kann.

Übrigens: Erwerbt man das Stück Land in den Highlands, kann man dieses sogar selbst benennen und in weiterer Folge auch vererben. Die Firma „Highland Titles“ bleibt jedoch weiterhin eingetragener Eigentümer und verwaltet daher auch das Land im Auftrag der Käufer:innen. Dennoch hat man die Möglichkeit, einen Baum auf seinem Grundstück pflanzen zu lassen, eine Flagge aufzustellen oder sogar die Asche von Verstorbenen verstreuen.