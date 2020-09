2020 gab es bisher viele Veränderungen. Doch das Jahr ist noch nicht vorbei und für so manches Sternzeichen hält der Herbst noch eine böse Überraschung bereit.

Diese Tierkreiszeichen trennen sich in den nächsten Monaten:

Stier

Der Stier hat sich dieses Jahr besonders stark auf seinen Partner verlassen. Doch im Herbst kommt er etwas zur Ruhe und merkt, dass die Gefühle in seiner Beziehung eigentlich gar nicht mehr da sind. Schweren Herzens muss er eine Entscheidung treffen. Spätestens im November beendet das Sternzeichen schließlich seine Beziehung.

Steinbock

Für den Steinbock bringt der Herbst viele Veränderungen. Das Sternzeichen lernt sich selbst zum ersten Mal so richtig kennen und merkt, dass es noch ganz viel im Leben vor sich hat. Doch seine Ziele kann es nur erreichen, wenn es eine Zeitlang alleine ist und deswegen trennt es sich von seinem Partner.

Widder

Der Widder hat im Herbst endlich Zeit über sein Leben nachzudenken. Dabei bemerkt er, dass er gar nicht so recht weiß, wer er ist und was er will. Seine Beziehung leidet stark unter dieser Selbstfindungskrise und zerbricht schlussendlich daran. Ab dem Winter muss das Sternzeichen alleine auf die Suche nach sich selbst gehen.

Skorpion

Der Skorpion hatte ein schweres Jahr und fühlt sich seit geraumer Zeit einfach nur leer und verloren. Hat sein Partner ihm anfangs noch viel Verständnis entgegengebracht, kriselt es in der Beziehung nun immer mehr. Und im Herbst muss der Skorpion schließlich eine Entscheidung treffen und beendet seine Partnerschaft.