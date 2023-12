In einem Interview mit Variety sprach Sängerin Billie Eilish nun erstmals offen über ihre sexuelle Orientierung und bestätigt damit ihr Coming-out. Sie fühle sich zu Frauen „körperlich hingezogen“, sagt sie in einem Interview.

Doch eine große Sache wolle die US-Sängerin daraus nicht machen.

Billie Eilish bestätigt Coming-Out

„Ich habe irgendwie gedacht: ‚War das nicht offensichtlich?'“, so Billie am Samstag in einem Interview, in dem sie erstmals öffentlich über ihre sexuelle Orientierung und darüber, dass sie sich auch zu Frauen hingezogen fühlt, spricht. „Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute das nicht wissen“, so die Sängerin. „Ich denke halt: ‚Warum können wir nicht einfach existieren?‘ Ich mache das schon einige Zeit und habe einfach nur nicht darüber gesprochen. Whoops“, so Billie weiter. Für Fans der 21-Jährigen nicht unbedingt eine Überraschung, die hatten nämlich schon länger vermutet, was Billie jetzt bestätigte.

In der Vergangenheit war die „Bad Guy“-Interpretin auch mit Männern zusammen. So machte ihr Sprecher:innen-Team im Mai dieses Jahres ihre Trennung von Jesse Rutherford öffentlich. In dem Interview mit Variety wurden ihre vergangenen Beziehungen allerdings nicht zum Thema.

Öffentlicher Druck

Neben ihrer sexuellen Orientierung sprach Billie Eilish im Interview mit Variety erstmals auch über den öffentlichen Druck, den sie erlebe. Ihren ersten großen Hit landete die 21-Jährige bereits mit 13 Jahren. Seither steht Billie im Rampenlicht – und müsse sich dadurch auch immer wieder Fragen zu ihrer Sexualität stellen. Bislang wollte die Sängerin sich nicht dazu äußern. Mit ihrem offenen Interview mit Variety wolle sie dem nun endlich ein Ende setzen.

Wie Billie unter anderem auch offenbart, habe sie lange geglaubt, dass andere Frauen sie nicht mögen. „Ich habe mich nie so gefühlt, als könne ich gut zu anderen Mädchen Beziehungen aufbauen. Ich liebe sie so sehr“, sagte Eilish. Sie ergänzte: „Ich liebe sie als Menschen, ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.“