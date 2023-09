Sie gehören schon seit Jahrzehnten zu den absoluten Must-Haves unseres Kleiderschrankes und erleben in der Herbst/Winter Saison jedes Mal aufs Neue eine Trendwelle: die Leatherpants. Während sie früher eng anliegend und schwarz waren, sind sie heute weit geschnitten und teilweise in bunten Farben erhältlich.

Wir zeigen euch die fünf coolsten Arten, um das It-Pieces zu tragen!

1. Die Low-Rise-Variante

Leatherpants müssen immer eng und dunkel sein? Von wegen! In dieser Saison kommen sie in vielen verschiedenen Shapes und Farben daher. Besonders angesagt ist eine Low-Rise-Variante im Boyfriend-Style. Dazu kombiniert ihr am besten eng anliegende Oberteile, wie Bodys oder Corsagen. Chunky Boots sorgen für einen lässigen Stilbruch und machen den Look zu einem Hingucker.

Der Look zum Nachstylen:

2. Die Jeans Optik

Wer gerne mit unterschiedlichen Stilen und Optiken spielt, der legt sich am besten eine Lederhose zu, die einer Jeans ähnelt. Die glänzende Oberfläche ist dabei ein Detail für sich. Ein schlichtes, weißes Tanktop sowie eine auffällige Tasche machen den Look perfekt.

Der Look zum Nachstylen:

3. Der Sweatpants Style

Sweatpants tragen wir schon lange nicht mehr nur zuhause! Vor allem dann nicht, wenn sie eine coole Lederoptik haben. Ein lockerer Bund mit Schnürverschluss und weitem Bein macht die Hose zu dem ultimativen Trendpiece, das wir in der kommenden Herbst/Winter Saison unbedingt brauchen. Wer möchte, trägt dazu eine Jacke in derselben Farbe und zieht den bequemen Look bis nach unten hin durch – etwa in Kombination mit Loafer.

Der Look zum Nachstylen:

4. Die verspielten Details

Natürlich lieben wir Leatherpants auch als Alltime-Klassiker – in glänzendem Schwarz. Einen neuen Twist erhält die Hose mit verspielten Details wie Zipper an den Hosenbeinen. Noch stylischer wird der Look, wenn man ihn mit Cowboy Boots trägt, die uns ohnehin noch eine sehr lange Zeit begleiten werden.

Der Look zum Nachstylen:

5. Die Culotte

Ja, auch eine weit geschnittene und im Bund geraffte Culotte gibt’s in der Lederversion! Um für noch mehr Eleganz zu sorgen, tragt ihr den Look am besten mit einem Oberteil aus Mesh oder Spitze, sowie spitzen Stilettos. Am besten wirkt die Hose in bunten Farben wie Navy Green, Baby Blue oder Senfgelb.

Der Look zum Nachstylen: