Wir sind alle mal besser oder schlechter drauf – das ist völlig normal. An einem Tag lieben wir uns mehr und am nächsten Tag weniger. Aber das ist nicht bei allen so. Für Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl sind große Selbstzweifel alltäglich und äußert sich in kleinen Alltagshandlungen.

Diese vier Merkmale weisen Personen mit niedrigem Selbstvertrauen auf.

Vier Anzeichen für ein geringes Selbstwertgefühl

Geringes Selbstbewusstsein lässt sich an diesen vier Anzeichen erkennen.

1. Komplimente nicht annehmen

Für Personen mit geringem Selbstbewusstsein kann es zur regelrechten Herausforderung werden, Komplimente anzunehmen. Sie glauben einfach nicht, dass andere sie tatsächlich bewundern oder loben könnten. Deshalb genieren sie sich häufig, wenn es dazu kommt und tun Komplimente mit Nichtigkeiten ab. Zu glauben, dass jemand Komplimente wirklich ernst meint, fällt ihnen schwer.

2. Perfektionismus

Aus Angst, Fehler zu machen und dafür kritisiert zu werden, tendieren nicht selbstbewusste Menschen dazu, alles perfekt machen zu wollen. Jede noch so kleine Aufgabe wird mit größter Sorgfalt und Perfektion erledigt. Ihre großen Ansprüchen werden zur regelrechten Belastung. Erst, wenn Menschen mit geringem Selbstbewusstsein große Leistungen bringen, haben sie das Gefühl etwas wert zu sein.

3. Wenig Eigeninitiative zeigen

Menschen mit mangelndem Selbstvertrauen tun sich sehr schwer auf andere Menschen zuzugehen. Freunde haben sie deshalb nur wenige. Ihre unsichere Art hindert sie daran, im sozialen Umfeld so richtig aufzublühen, da sie ständig alle ihre Handlungen infrage stellen müssen. Um also erst gar nicht in die Situation des „Zugehens“ zu kommen, lassen sie es lieber ganz bleiben. Aber auch im Beruf zeigen sie wenig Initiative, weil sich Aufgaben häufig nicht zutrauen.

4. Entscheidungen ständig aufschieben

Wer in sich unsicher ist, hat besonders große Schwierigkeiten damit, Entscheidungen zu treffen. Der ständige Zwang und Druck, die einzig richtige Entscheidung zu treffen, führt dazu, dass Personen mit geringem Selbstwertgefühl Entscheidungen häufig so lange wie möglich aufschieben oder sogar auf andere Menschen abwälzen. Das kann für die Menschen in ihrem Umfeld auch schnell zur Last werden.

So könnt ihr etwas dagegen tun:

Fehlendes Selbstbewusstsein könnt ihr euch mit der Zeit aber auch antrainieren. Versucht es mal mit diesen kleinen Tipps.

Macht euch eure Stärken immer wieder bewusst und schreibt sie am besten auf und lest sie euch regelmäßig durch. Traut euch auch mal „Nein“ zu sagen. Ihr müsst es nicht allen recht machen. Sagt euch täglich vor dem Spiegel positive Mantras vor. Irgendwann merkt ihr, dass es eurem Selbstbewusstsein guttut. Holt euch professionelle Hilfe, wenn ihr darunter leidet. Es nicht verwerflich, wenn man es nicht alleine schafft.

Weitere Tipps für mehr Selbstbewusstsein findet ihr hier.

Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.