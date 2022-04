Mit jeder neuen Saison erwarten uns neue coole Beauty- und Fashiontrends. Das gilt auch für unsere Nägel. Und diese Saison darf es offenbar sehr futuristisch und shiny sein. Zendaya und Dua Lipa machen es uns vor: Diese Saison spiegeln wir uns nämlich in unseren Chrome Nails.

So könnt ihr die „Galaxy Nails“ zu Hause nachmachen.

Chrome Nails liegen diese Saison im Trend

Dieser neue Nageltrend sorgt für Fingerspitzengefühl der besonderen Art. Auf unseren Nägeln gehören diese Saison nämlich Farben wie Gold, Rosé und Silber. Aber diese Saison heißt es, mehr ist mehr, liebe missen! Und deshalb wird normaler Glitzerlack unseren Ansprüchen einfach nicht mehr gerecht. Wir schauen stattdessen optimistisch in die Zukunft, und die gehört heuer definitiv unseren Nägeln. Manch eine von uns denkt bei der trendigen, metallischen Optik vielleicht an Space-Anzüge und fremde Galaxien – und genau diese Assoziation wollen wir mit unseren Nägeln auch bei anderen auslösen.

Vor allem die Stars sind der Zeit schon weit voraus und tragen den angesagten Look bereits. Auch Zendaya und Dua Lipa zeigen uns, wie es geht. Großer Pluspunkt: Sei es im Power Suit auf dem Red Carpet oder beim Eisessen im Alltag – die futuristischen Nails passen einfach zu jedem Outfit! Die Maniküre macht einiges her und ist außerdem mega leicht daheim nach zu stylen.

So macht ihr den Trend zu Hause nach

Es gibt mehrere Wege, sich die futuristischen Nägel in den eigenen vier Wänden zu zaubern. Bei einigen braucht ihr allerdings spezielle Utensilien – wir verraten euch, welche dafür nötig sind.

1. Nagelfolien

Für diejenigen, die den Look einfach mal ausprobieren wollen, können sich mit Nagelfolien aushelfen. Die sind nicht nur nachhaltiger als herkömmlicher Nagellack, sondern sind auch ganz einfach beim Auftragen.

Bevor ihr die Folie auf eure Fingernägel klebt, solltet ihr eure Hände reinigen. Dann wählt ihr die richtige Nagelgröße und klebt die Nagelfolie mittig auf den Nagel und streicht ihn zu den Rändern hin glatt. Danach die überstehende Folie nach unten klappen und abfeilen, damit die Folie nicht reißt. Am Ende mit einem Top Coat versiegeln, trocknen lassen und fertig ist der Look. Nagelfolien im Metallic-Look gibt es zum Beispiel im MISS SOPHIE Onlineshop oder bei dm.

Honeymoon Nagelfolien von MISS SOPHIE, 15,95 Euro

2. Chrome Powder

Die Nail-Artists unter euch können sich den Look mit einem speziellen Chrome Powder zaubern. Der Nachteil: Die Variante mit dem Puder ist leider nur mit UV-Lampe möglich. Sie verspricht allerdings auch den besten Effekt. Ihr braucht:

UV-Unterlack UV-Top Coat Nagellack einer Farbe eurer Wahl Lidschatten-Applikator Hoch-pigmentiertes Nagelpuder mit Chrome-Effekt UV-Lampe

Zuerst entfettet ihr eure Nägel mit einem Cleanser bevor ihr sie mit Base Coat lackiert. Danach einen Nagellack in der Farbe eurer Wahl auftragen und gut trocknen lassen (gaaaanz wichtig!). Nun noch einmal eine Schicht Base Coat darüber – dieses Mal aber nicht ganz trocknen lassen, denn das Chrome-Puder hält nicht auf trockenem Nagellack. Das Puder am besten mit dem Lidschatten-Applikator und leichten Tupfbewegungen in den angetrockneten Base Coat einarbeiten. Profi-Tipp: Arbeitet euch am besten von Nagel zu Nagel vor und tragt den Base Coat immer direkt vor dem Puder auf, damit der Lack nicht zu schnell trocknet. Am Ende alles mit dem Top Coat versiegeln und dann ab unter die UV-Lampe. So verbindet sich das Puder mit den anderen Schichten. Et voilà – Fertig sind eure futuristischen Galaxy Nails.

Das passende Chrome Puder gibt es in speziellen Nail Shops wie Néonail oder Jolifin

Mirror – Chrome Effekt – Pulver von Néonail, 6,90 Euro

3. Nagellack

Diejenigen von euch, die nur auf der Suche nach einem Nagellack im Metallic-Look sind, werden zum Beispiel bei Essie oder Douglas fündig. Damit könnt ihr testen, ob euch der Galaxy-Look wirklich zusagt. Falls ja könnt ihr euch ja vielleicht an die oberen zwei Varianten wagen.

Nail Polish Collection Tangerine Tease von Essie, 8,95 Euro

Probiert ihr die Chrome Nails aus? Ja, auf jeden Fall! Nein, viel zu aufwendig!

